Zeudi Di Palma rivela al Grande Fratello: “Sono bisessuale, lo so fin da piccola”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha parlato apertamente del suo coming out, svelando il proprio orientamento e raccontando il rapporto speciale con Helena Prestes.





Il coming out di Zeudi Di Palma: “L’ho capito da piccola”

La puntata di lunedì 23 dicembre del Grande Fratello ha dedicato ampio spazio al legame tra Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Helena Prestes, con una riflessione sull’accettazione di sé e sull’amore senza etichette. Dopo la diretta, Zeudi si è confidata con Shaila Gatta, rivelando dettagli del suo coming out avvenuto quattro anni fa.

“È da quando sono piccola che lo so,” ha spiegato Zeudi, aggiungendo: “Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020. Quattro anni fa.” La ex Miss Italia ha raccontato di aver condiviso questo aspetto della sua vita anche con il suo ex ragazzo, ma la relazione non è sopravvissuta a questa rivelazione: “Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto ‘A me piacciono anche le donne’ non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda.”

S: Quindi è da un po’ che ti sei resa conto di questo?

Z: No, da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia quattro anni fa. Zeudi parlando della sua bisessualità ❤️‍🩹#zelena pic.twitter.com/7bYIOPoZVo — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 24, 2024

Helena Prestes e il significato di coming out e outing

Durante la stessa conversazione, Zeudi ha raccontato a Helena Prestes il significato di coming out e outing, sottolineando quanto sia importante parlarne apertamente per abbattere i tabù ancora presenti nella società: “Il coming out è quando tu dichiari la tua sessualità apertamente a tutti, invece l’outing è quando tu hai il tuo orientamento sessuale e una terza persona lo dichiara davanti a tutti.”

Riflettendo sulla propria esperienza, Zeudi ha aggiunto: “Questo è stato il mio coming out! Che poi mi piace il fatto che è anche come se non lo fosse stato, è avvenuto in maniera molto naturale. È la prima volta che lo dico qui.”

La battuta di Shaila Gatta e l’affetto del pubblico

Il legame tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes ha suscitato emozione tra i concorrenti e i telespettatori. Ilaria Galassi, visibilmente colpita, ha confidato a Zeudi: “Io spero che nasca una cosa bellissima tra voi due, siete di una bellezza, io mi sono emozionata. Lo spero con tutto il mio cuore, ma veramente.”

Helena completamente clueless su cosa sia il coming out e Zeudi che le spiega le parole, tutto nella tv italiana 😭😭#zelena #grandefratello pic.twitter.com/ysLKKbdnQy — Giulia (@Anin_laphat) December 24, 2024

Con il suo consueto tono ironico, Shaila Gatta ha poi scherzato sulla possibilità di un threesome, aggiungendo: “In caso voleste fare un threesome, io mi offro volontaria. Tanto anche io con gli uomini non è che vada tanto d’accordo.”

Un momento di consapevolezza al Grande Fratello

La storia di Zeudi Di Palma al Grande Fratello è un esempio di apertura e naturalezza nel trattare tematiche legate all’orientamento sessuale. Le sue parole hanno dato voce a molte persone che si trovano a vivere situazioni simili, mostrando quanto sia importante creare un dialogo sincero per abbattere i pregiudizi.

L’attenzione che il programma ha dedicato al rapporto tra Zeudi e Helena rappresenta un passo in avanti nel mostrare al pubblico storie autentiche e inclusività. Resta da vedere come evolverà il loro legame, ma l’emozione suscitata nei telespettatori e tra i concorrenti è già un segno di quanto questa narrazione abbia lasciato il segno.