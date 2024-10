“Zoc…”. Affari Tuoi, la parolaccia alla madre del concorrente

Il recentissimo episodio di Affari Tuoi trasmesso il 28 ottobre 2024 ha sollevato un polverone di discussioni e momenti esilaranti, confermandosi come uno dei programmi di punta della domenica sera italiana. Sotto la conduzione di Stefano De Martino, il format ha catturato l’attenzione di ben 4.816 milioni di spettatori, registrando un eccezionale share del 23,1%. Questi numeri attestano chiaramente il suo consolidato successo nel panorama televisivo.





La serata ha visto come protagonista Stefano, un concorrente originario di Piombino, Toscana, affettuosamente soprannominato “Zorro”. Insieme a lui, la madre Lucia ha apportato un tocco emotivo non indifferente, creando un’atmosfera di affetto e tensione. L’interazione iniziale è stata caratterizzata da un clima di grande calore, con Stefano che ha accolto con entusiasmo la mamma, definendola “Donna Lucia”, mentre il pubblico ha apprezzato il suo spirito giocoso. Tuttavia, un episodio imprevisto ha rapidamente oscurato la serata.

La puntata ha preso una piega inaspettata quando, durante il gioco, il nome di Stefano è stato erroneamente associato al termine spagnolo “zorra”. Sebbene il conduttore intendesse riferirsi all’eroe dei fumetti Zorro, per molti teleutenti il termine ha assunto una connotazione ben diversa. Il termine, in spagnolo, è comunemente considerato un’offesa, e la gaffe ha scatenato un’ondata di reazioni sui social media, dove molti telespettatori hanno sollevato dubbi sulla competenza linguistica di De Martino.

L’episodio ha catturato l’attenzione dei telespettatori, che hanno iniziato a interrogarsi sul fatto che, nonostante l’evidente imbarazzo, nessuno abbia prontamente fermato o corretto il conduttore. Questo fattore ha reso l’esperienza ancor più coinvolgente, con Lucia che ha sempre sostenuto il figlio, rendendo il gioco più avvincente. La serata, iniziata con un pacco contenente solo 20 euro, ha visto un susseguirsi di eventi sorprendenti: nel pacco numero 16, Stefano ha trovato un colpo da maestro da 300.000 euro, chiudendo la sua esperienza sul programma con 20.000 euro.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, evidenziando l’aneddoto divertente legato alla gaffe linguistica. Molti utenti hanno commentato la situazione, sottolineando la differenza tra le belle intenzioni e le brutte parole, esprimendo perplessità sul fatto che nessuno in studio abbia ritenuto necessario intervenire.

Vi devo dire che il giocatore di stasera di #AffariTuoi tanta roba pic.twitter.com/xoS9X3LGr1 — Leo (@gableo25) October 28, 2024

De Martino chiama ZORRA una concorrente. Avere una moglie di lingua spagnola non significa conoscere le lingue. Che vergogna! #28ottobre — The Real Luis Rioja el funambolico (@Luis91052594) October 28, 2024

Mentre la serata è stata caratterizzata dalla gaffe, è importante evidenziare anche la presenza della madre di Stefano, che, purtroppo in maniera inconscia, è stata etichettata da alcuni come “sabotatrice”. Sebbene ciò possa sembrare ironico, la serata è destinata a rimanere nella memoria collettiva non per il risultato finale, ma per il scivolone lessicale che ha segnato la puntata.