3 tipi di carne sono “nidi di parassiti” se puliti con noncuranza, molte persone si affrettano ancora a mangiarli senza saperlo

Di seguito sono riportati tre tipi di carne ad alto rischio di ospitare parassiti — non frutti di mare — che molte persone mangiano ancora avidamente, insieme a consigli su come goderne in sicurezza.

Intestini di maiale: deliziosi ma rischiosi

Quando si tratta di intestini di maiale, molti li trovano irresistibili. La loro consistenza gommosa, l’aroma caratteristico e i diversi metodi di cottura li rendono una vera prelibatezza. Tuttavia, come organi interni di suini, i vecchi intestini sono inclini a batteri e parassiti a causa della loro struttura speciale. Se non accuratamente pulito, la cottura potrebbe non eliminare tutti i patogeni, ponendo rischi per la salute.

La pulizia dell’intestino è un’arte: devono essere lavati più volte con sale, quindi trattati con farina per assorbire sporco e odori fino a quando non sono perfettamente puliti. Quando ceni fuori, scegli luoghi affidabili per assicurarti che gli ingredienti siano gestiti correttamente.

Lumache: uno spuntino estivo popolare

In estate, le lumache sono la sorpresa preferita per molti. La loro consistenza gommosa e croccante ha un ottimo sapore se bollita o fritta con spezie. Tuttavia, le lumache che vivono in ambienti di acqua dolce come fiumi e laghi possono essere contaminate da parassiti come fluke di fegato e anchilostomi. Se non cotti accuratamente, questi parassiti possono sopravvivere e causare malattie.

Quando mangi fuori, assicurati di raccogliere lumache fresche senza strani odori e assicurati che siano cotte bene.

Rane: tenere e gustose ma rischiose

Le rane vivono in acqua, spesso in stagni e laghi, che possono essere ambienti inquinati. Sono sensibili a parassiti come i flukes polmonari, che possono sopravvivere a lungo e causare malattie se poco cotti.

Nonostante questi rischi, la carne di rana rimane molto popolare. Piatti come rana brasata, rana fritta o rana speziata attirano sempre i clienti. Sii molto cauto quando mangi la rana: scegli sempre ristoranti affidabili che assicurino ingredienti puliti e controllati e cucinino a fondo la carne.

Come gustare questi alimenti in modo sicuro

Scegli ristoranti affidabili e ingredienti freschi e puliti.

Quando si cucina a casa: pulire accuratamente gli intestini di maiale con sale e farina; immergere e cuocere accuratamente le lumache; selezionare le rane da fonti chiare e cuocerle bene.

Mantenere una buona igiene e abitudini alimentari: lavarsi le mani prima di mangiare e dopo aver usato il bagno; evitare cibi crudi, poco cotti o di provenienza sospetta; aumentare l’assunzione di frutta e verdura per aumentare l’immunità e aiutare a disintossicare.

Oltre a questi tre tipi di carne, altri alimenti come carne di serpente e gamberi comportano anche alti rischi di infezione da parassiti — essere cauti quando li consumano. Ricorda: godersi il cibo deve sempre andare di pari passo con il mangiare in sicurezza!