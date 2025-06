A 80 enne, Robert De Niro confida le emozioni profonde provate diventando padre per la settima volta, evidenziando gioie e sfide con sincerità.

A Robert De Niro, attore leggendario noto per i ruoli da padre sullo schermo, la paternità nella vita reale rappresenta una delle esperienze più intense e commoventi. A 79 anni, nel maggio 2023, l’attore ha accolto la nascita di Gia, la sua settima figlia, avuta dalla partner Tiffany Chen. Recentemente, durante un’intervista con la produttrice Jane Rosenthal, De Niro ha svelato le emozioni che accompagnano il percorso di essere papà a questa età .





L’attore ha descritto la festa per il primo compleanno di Gia, rivelando: “Sì, ha avuto una tortina, molto carina e dolce.” Per poi aggiungere: “Lei è pura gioia. Non c’è giudizio, non c’è altro, è semplicemente sé stessa, ed è una gioia pura, per l’amor di Dio.”

De Niro si è commosso nel rivelare che, guardando la figlia, ogni preoccupazione scompare: “Tutte le preoccupazioni e le ansie svaniscono quando la guardo,” ha detto, definendo l’esperienza “meravigliosa” .

Nonostante stia per compiere 81 anni, l’attore continua a rifiutare l’idea del ritiro: “Sto cercando di restare attivo in ogni cosa, e cosa dovrei fare altrimenti? Il golf? Non sono bravo a golf,” ha scherzato, confermando il prezioso valore della recitazione nella sua vita .

Il percorso verso la paternità non è privo di difficoltà. De Niro ha ammesso: “Non è mai facile… Non diventa più facile,” sottolineando quanto fondamentale sia il supporto pratico e psicologico della partner: “Io sono presente, la sostengo. Ma è lei a fare il grosso del lavoro. E poi abbiamo aiuto, che è fondamentale.” .

Secondo un’intervista al Sunday Times di gennaio 2025, De Niro ha raccontato come trascorre le mattine con la piccola: “Mi sveglio presto, guardiamo Ms Rachel e le do la bottiglia,” aggiungendo di non occuparsi più del cambio pannolino .

Gia rappresenta un capitolo attivo e vivace in una famiglia numerosa: accanto a lei ci sono i fratelli maggiori – Drena (57 anni) e Raphael (48), figli nati dal matrimonio con Diahnne Abbott; i gemelli Julian e Aaron (29) avuti con l’ex Toukie Smith; infine Elliot (26) e Helen Grace (12), figli della ex moglie Grace Hightower .

Nonostante gli anni, De Niro rivela una consapevolezza nuova: l’età gli ha dato la capacità di cogliere dinamiche familiari con più lucidità. In un’intervista a Today, ha confidato: “Da anziano hai consapevolezza di certe cose nella vita, dinamiche familiari… È sorprendente, ma ne sono molto felice.”

Il legame con Gia è unico: a nove mesi l’attore si è commosso nel raccontare la straordinarietà di quei momenti insieme, durante un’intervista ad AARP the Magazine .