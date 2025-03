Addio a Eleonora Giorgi, i suoi amori: i legami con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro (conosciuto sul set), i flirt con Pino Daniele e Troisi

Sotto il segno dell’amore, Eleonora Giorgi ha vissuto una vita intensa e complessa, segnata da relazioni importanti e dalla lotta contro il tumore al pancreas. Scopri il suo percorso.





Eleonora Giorgi, scomparsa oggi, lunedì 3 marzo, dopo aver lottato coraggiosamente contro un tumore al pancreas dal 2023, ha sempre messo l’amore al centro della sua vita. In una delle sue ultime interviste, aveva dichiarato: “Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, i padri dei miei figli.”

La sua vita sentimentale è stata costellata di storie d’amore, da quella con Angelo Rizzoli, con cui si sposò nel 1979, a quella con Massimo Ciavarro, suo collega e compagno, con il quale si unì in matrimonio nel 1993. La relazione con il romanziere Andrea De Carlo è stata un altro capitolo importante della sua vita, che si è concluso nel 2007.

Nel corso della sua vita, Eleonora Giorgi ha saputo affrontare sfide dolorose. Nei primi anni Settanta, visse un profondo lutto quando il suo fidanzato dell’epoca, l’attore Alessandro Momo, perse la vita in un tragico incidente motociclistico, pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno. Questo evento segnò profondamente la sua vita e la portò a una breve dipendenza dall’eroina. Tuttavia, l’incontro con Angelo Rizzoli le cambiò la vita: “La persona più buona del mondo,” disse, ricordando come l’editore le fosse stato vicino nei momenti più difficili.

Il loro matrimonio, celebrato nel 1979, durò fino al 1984, ma da questa unione nacque il loro primo figlio, Andrea, che nel 1980 portò una nuova gioia nella sua vita. Dopo la fine del matrimonio con Angelo, Eleonora Giorgi trovò un nuovo amore con Massimo Ciavarro, con il quale condivise una storia romantica che fece sognare i fan del film Sapore di mare 2.

Nel 1991, Eleonora e Massimo divennero genitori di Paolo, ma nel 1996 la coppia si separò. Nonostante la fine della relazione, Eleonora e Massimo sono rimasti legati da un rapporto di affetto e stima reciproca. Massimo Ciavarro ha anche affermato che, durante la malattia di Eleonora, è stato accanto a lei come un vero fratello, dimostrando la forza del loro legame.

La relazione con Andrea De Carlo è stata una delle più lunghe e significative per Eleonora Giorgi. “Non rinnego la mia lunga relazione con Andrea De Carlo,” dichiarò in un’intervista, sottolineando la profonda complicità intellettuale che li legava. Nonostante l’intensità di questo legame, la relazione finì nel 2007, ma rimase una parte importante della sua vita.

Eleonora Giorgi ha anche avuto delle storie più brevi, come quelle con Pino Daniele e Massimo Troisi, due figure che hanno segnato in modo particolare la sua carriera e il suo percorso sentimentale. Con Pino Daniele, ebbe una relazione che iniziò durante un’intervista per Blitz, mentre con Massimo Troisi la passione nacque in modo inaspettato durante una vacanza in Costa d’Avorio, dove il cuore di Troisi cominciò a battere in modo più evidente, simboleggiando un legame breve ma intenso.

La vita di Eleonora Giorgi, segnata dall’amore, dalle sfide personali e dal coraggio, è un esempio di resilienza. La sua battaglia contro il cancro al pancreas, che l’ha portata alla morte a 65 anni, non è stata solo una lotta contro la malattia, ma anche una riflessione sul valore dell’amore, delle relazioni e della famiglia. Eleonora Giorgi lascia un vuoto nella cultura italiana, ma il suo legame con le persone che ha amato e che l’hanno amata rimarrà sempre vivo nei ricordi di tutti.