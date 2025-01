“Adesso basta”: Jessica Morlacchi abbandona la Casa del Grande Fratello dopo il provvedimento disciplinare

La simpatia di Jessica Morlacchi per il Grande Fratello, singolarmente, la riduce a Zero tagliare un capannone da parte di Sergio da Valasta. Uno degli eventi più spaventosi dell’8 gennaio 2025 è che il Grande Fratello ha rinunciato al reality per l’ennesima volta.





Dopo giorni di dispute e stress provocati dalla brutale rissa tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, la cantante ha deciso di abbandonare l’edizione 2025 del Grande Fratello, che ora è al centro di un’animata controversia che ha coinvolto tutti i concorrenti.

La cosa peggio è che il grievance ha costretto Jessica a lasciare la Casa del Grande Fratello dopo che Alfonso Signorini ha annunciato un severo provvedimento disciplinare nei confronti delle tre donne, punizione che Morlacchi ha reputato ingiusta.

Alfonso, infatti – dopo numerose ore dedicati allo scandalo provocato dalle tre finaliste – ha equiparato insulti e gesti violenti e le tre sono finiti in televoto d’ufficio con gli altri concorrenti nominati. E la gestione della situazione in modo molto poco chiaro a Jessica: in un momento di disperazione, la giovane ha interrotto il reality e ha chiesto direttamente al conduttore: “Si intende che se qualcuno deve abbandonare il Gioco lo deve fare adesso o fra una settimana? Sì o no?Questo non mi piace. Sono stanca”.

La reazione di Jessica Morlacchi alla sentenza non tardò ad arrivare: la cantante si dichiarò dai social dispiaciuta per la sentenza stessa ma soprattutto per il tipo di decisione comunicato, cioè spostare tutti i valichi su un unico livello.

Per a motivi Jess, infatti, “credo non siamo propriamente sullo stesso livello” e la tazza lanciatole qualche giorno prima dalla Prestes, egregia collega di casa, è ben diversa dal bollitore lanciato a sua volta. A suo giudizio: “si, le parole fanno male, ma alla fine le mani chiuse in tasca ci avrebbero reso tutti più difendere è risolvibili, sempre”.

E infatti sarà proprio valutando inaccettabile la punizione inflittale il motivo che porta Jessica a decidere di abbandonare il gioco. Durante l’incontranza ha anche tuonato che ” le mani in tasca” s ‘ si può avere perché ” le parole feriscono, ma le mani in tasca, tutki”.

La decisione presa da Jessica Morlacchi, non è stata apprezzata da tutti. C’è stato chi l’appoggerà e che invece criticherà la scelta di Jess di uscire dallo Studio, che un atto di rassegnazione e delusione. Su social, quindi, il pubblico si è scagliato formando due schieramenti: c’è chi è dalla parte di Jessica e lei si è autodifesa, mentre chi al contrario l’ha offesa a Jessica perché non si è adeguatamente autovalutata.

Uno dei commenti che ha scatenato il maggior dibattito è stato che di Cesara Buonamici “Io ti inviterei a fare un minimo di autocritica, cosa che tu non stai assolutamente facendo. Questo non fa onore alla tua intelligenza”. Con queste parole la giornalista Cerca far ragionare Maria sulla responsabilità di tutti i partecipanti alla situazione creatasi nel gruppo che ha cozzato molto fortemente a causa della violenza sia fisica, ma soprattutto verbale. “Gli altri concorrenti cercano di convincerla a restare”. La decisione di Jessica di abbandonare la Casa non è stata presa di impeto e diversi concorrenti come Lorenzo, Mariavittoria, Shaila e Pamela le si sono avvicinati per convincerla a cambiare idea.

I tentativi di mediazione non hanno portato frutto, Jessica Morlacchi non voleva sentire ragioni e in fondo aveva accumulato tante tensioni e troppe frustrazioni che l’hanno convinta a mettere la sua serenità psichica sopra un programma televisivo. Alla puntata finale in seconda serata possono assistere solo i concorrenti. La conclusione della serata: Jessica lascia la Casa. Nonostante il rimprovero di Beatrice Luzzi e la sfuriata di Cesara Buonamici, che non ha mai avuto paura di riconoscere le colpe delle concorrenti, Jessica Morlacchi è uscita dalla Casa. La ragazza è uscita alle 00:30, davanti a degli occhi sbalorditi di Alfonso Signorini e dei concorrenti. solidale. I concorrenti si sono ritrovati a discutere su regole e autocritica, sull’importanza di tenere sotto controllo il proprio sesto “comando”, che potrebbe influenzare comportamenti.

In conclusione, se il party si è concluso con l’eliminazione definitiva di Jessica Morlacchi, l’episodio evidenzia come spesso il percorso nella Casa non sia affatto facile, soprattutto per le difficoltà psicologiche che l’esperienza riserva al concorrente, oltre che fisica. Nel contempo, il reality tende ancor oggi ad accendere gli animi riguardo al comportamento dei ragazzi e le varie dinamiche intercorrenti, mettendo il pubblico di fronte a un confine molto labile tra spettacolo e realtà.