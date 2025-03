Adriano Celentano a Eleonora Giorgi: “Hai reso la malattia un gesto d’amore”

La scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo a Roma, ha suscitato una serie di tributi da parte di colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Adriano Celentano, noto cantante e attore, ha voluto esprimere il suo cordoglio attraverso un post su Instagram, in cui ricorda con affetto l’attrice con la quale ha condiviso il set di alcuni film iconici, tra cui “Mani di velluto” e “Grand Hotel Excelsior”.





Nella sua dedica, Celentano ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, entrambi giovani e pieni di vita. “Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile. Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore. Adriano”, ha scritto, sottolineando la forza e la dignità con cui Eleonora ha affrontato la sua battaglia contro il cancro.

L’attrice, che aveva 71 anni al momento della sua morte, ha lottato con un tumore al pancreas per un lungo periodo. La sua esperienza di malattia è stata caratterizzata da una straordinaria positività, che ha trasmesso a chi la circondava. Nonostante le difficoltà e la consapevolezza della gravità della sua condizione, Eleonora ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento sereno e incoraggiante.

Dopo la notizia della sua scomparsa, sono stati molti i messaggi di addio che si sono susseguiti, esprimendo il dolore e la perdita che ha colpito non solo i suoi cari, ma anche il pubblico che l’ha seguita nel corso della sua carriera. Tra i tributi più toccanti c’è stato quello di Carlo Verdone, regista e amico, che ha avuto l’opportunità di lavorare con Eleonora in alcuni film che hanno segnato la storia del cinema italiano. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”, ha dichiarato Verdone, evidenziando l’impatto che Eleonora ha avuto su di lui e su molti altri.

Le parole di Celentano e Verdone rappresentano solo una parte del vasto tributo che Eleonora Giorgi ha ricevuto. La sua carriera, caratterizzata da ruoli indimenticabili e da una personalità affascinante, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano. La sua capacità di affrontare la malattia con dignità e amore ha ispirato molti, rendendola un esempio di resilienza.

In un momento di grande tristezza, le parole di affetto e gratitudine da parte di chi l’ha conosciuta e amata servono a mantenere viva la sua memoria. Eleonora non sarà ricordata solo per i suoi successi professionali, ma anche per la sua umanità e la sua capacità di portare gioia agli altri, anche nei momenti più difficili.