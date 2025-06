Aereo United Airlines da San Francisco a Roma perde quota sull’oceano Atlantico

Un Boeing 777–200ER operato da United Airlines, volo UA507, partita da San Francisco con destinazione Roma, ha dovuto deviare verso Islanda per un’emergenza meccanica sull’Atlantico, a circa otto ore dalla partenza .





Circa a metà percorso, l’equipaggio ha registrato una discesa imprevista a 21 000 piedi e ha attivato il codice di emergenza internazionale squawk 7700, segnalando una condizione critica . Il Boeing, un esemplare del 1999 con 26 anni di servizio, ha ricevuto priorità di atterraggio e ha optato per una rotta verso Keflavík, l’aeroporto internazionale più vicino dotato di strutture adeguate .

L’atterraggio d’emergenza si è svolto intorno alle 8:00 ora locale del 22 giugno. L’aereo è atterrato sulla pista 01, ha sganciato correttamente l’atterraggio ed è stato poi trasferito su una piazzola remota. Non si segnalano danni a persone: tutti i 275 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio sono incolumi .

Secondo fonti raccolte, a bordo era stato osservato un possibile guasto ad un motore, con sospette perdite di carburante, portando il pilota a spegnere il motore interessato e a ridurre l’altitudine a 21 000 piedi per proseguire in volo con un solo motore . I passeggeri confermano che dopo l’atterraggio hanno dovuto sbarcare e attendere alloggio in hotel, con successivo riallineamento su un volo sostitutivo previsto la mattina seguente .

United Airlines ha confermato il problema meccanico come causa del dirottamento. Ha inoltre offerto sistemazione in hotel e un nuovo volo verso Roma il giorno successivo .

Questo episodio non è isolato. Nell’agosto 2024 vi furono tre giorni consecutivi di cancellazioni o devii sullo stesso percorso San Francisco–Roma, dovuti a inconvenienti meccanici o emergenze mediche .

Un portavoce della Compagnia ha dichiarato: “United Flight 507 from San Francisco to Rome landed safely at Keflavik Airport on Sunday to address a mechanical issue. We scheduled a new flight to take our customers to Rome on Monday and have provided them with hotel accommodations.”

A livello operativo, l’aereo, registrato N76010, è uno dei modelli più datati della flotta long‑haul United. La FAA e le autorità europee condurranno le dovute verifiche tecniche e sui sistemi di gestione delle emergenze, come previsto dopo diverimenti in zone oceaniche. Esperti sottolineano l’importanza cruciale della manutenzione sui velivoli con più anni di servizio, soprattutto in vista del traffico estivo intenso .

L’atterraggio ordinato e sicuro del volo UA507 evidenzia l’efficacia delle procedure di emergenza e delle infrastrutture islandesi, punto di riferimento per i voli transatlantici, come Keflavík . I passeggeri, scesi regolarmente, sono stati assistiti con trasferimenti, alloggi e pasti, mentre l’aeromobile è stato sottoposto a controlli approfonditi. Data l’età del velivolo, verrà esaminata accuratamente anche la catena di manutenzione legata alle flotte storiche .

Oltre alla gestione emergenziale, l’episodio di UA507 riporta al centro del dibattito la trasparenza e la comunicazione nelle situazioni di crisi aerea. Una tempesta perfetta di pressione estiva, velivoli vetusti e traffico elevato richiede protocolli solidi e aggiornati per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Le indagini tecniche e gli accertamenti sui tempi di servizio dell’equipaggio e sulle condizioni dell’aeromobile sono in corso. Nel frattempo United Airlines, insieme alle autorità aeroportuali di Keflavík, si impegna a garantire il proseguimento del viaggio verso Roma ai passeggeri coinvolti, auspicando un rapido ritorno alla normalità operativa.