Affari tuoi, nella puntata di mercoledì 22 gennaio gioca Erasmo: “Era il numero di mio cugino, non c’è più” e vince 100mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 22 gennaio, Erasmo, insegnante di sostegno della Basilicata, è stato il protagonista di una partita emozionante che ha lasciato il pubblico senza fiato. Dopo aver giocato per ben sedici puntate, Erasmo ha finalmente avuto l’opportunità di partecipare, accompagnato dalla cugina Marilena, che lo ha supportato durante tutta la partita. La sua scelta del pacco numero 9 si è rivelata vincente, portandogli a casa ben 100mila euro.





Erasmo, originario di Matera, è un insegnante di sostegno che lavora nel piccolo paese di Santeramo. Oltre alla sua professione, collabora con il fratello nella gestione di un Bed & Breakfast nel centro del paese. La sua cugina Marilena, che lavora anche nel B&B di famiglia, lo ha accompagnato al programma, dove si è parlato di una vita passata in campagna, tra i nonni agricoltori, e di un’infanzia vissuta a stretto contatto con la natura.

Durante il gioco, Erasmo ha dovuto affrontare diverse offerte del Dottore Pasquale Romano, che lo ha tentato con somme generose. Nonostante la sua apparente fortuna, con pacchi contenenti cifre come 50mila euro, 200mila euro e 100mila euro, Erasmo ha resistito alle offerte del Dottore, deciso a rischiare per vincere il premio maggiore. Quando il Dottore ha proposto 40mila euro, Erasmo ha risposto fermamente con un “no” e ha continuato a giocare.

Dopo aver rifiutato altre offerte, tra cui quella di 50mila euro, Erasmo ha deciso di andare avanti, alimentato dalla fiducia nel suo pacco numero 9, che per lui aveva un significato speciale: “9 è la data di nascita di mio cugino che non c’è più. È un evento che mi ha cambiato la vita. A prescindere da cosa proporrà il dottore, questo pacco resta qua”.

La tensione è aumentata quando Erasmo ha aperto pacchi contenenti cifre come zero euro e 500 euro, ma ha continuato a rifiutare le offerte, come quella di 45mila euro. Il Dottore ha poi proposto di cambiare il pacco, ma Erasmo ha rifiutato, convinto che il numero 9 fosse il suo portafortuna. Il finale è stato sorprendente: il pacco contenente 100mila euro è stato rivelato, concludendo una partita che ha dimostrato coraggio e determinazione.

Con la sua vittoria di 100mila euro, Erasmo ha conquistato non solo il denaro, ma anche il cuore del pubblico, che ha apprezzato il suo legame con la famiglia e la sua scelta di seguire il cuore.

Nonostante le generose offerte, Erasmo ha spiegato più volte di essere guidato da un profondo legame con il passato, che gli ha dato la forza di rifiutare ogni proposta del dottore e puntare sul pacco che per lui rappresentava un ricordo indimenticabile. La sua vittoria ha confermato la sua intuizione: 100mila euro sono stati il premio finale per una partita vissuta con cuore e determinazione.

In questa avvincente puntata, Erasmo ha dimostrato che il coraggio e la fedeltà ai propri valori possono portare a grandi risultati.