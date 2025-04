Aggredisce una donna per rapinarla e le spara in faccia: il colpo si ferma in gola, paura a Prato

Un episodio di violenza estrema si è verificato a Prato, dove una donna di 46 anni è stata rapinata e colpita alla testa con un’arma da fuoco. L’attacco è avvenuto durante la notte tra giovedì 17 e venerdì 18 aprile, con l’allarme scattato intorno all’una e mezza. La vittima, trovata in strada coperta di sangue, è stata immediatamente trasportata in ospedale.





Le indagini della squadra mobile hanno rapidamente identificato un sospettato: un uomo di nazionalità cinese, come la vittima, che avrebbe pianificato l’aggressione. Attualmente, l’uomo è in fuga. Prima di perdere conoscenza, la donna è riuscita a fornire dettagli cruciali sull’accaduto agli investigatori.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore avrebbe atteso la donna all’uscita dal lavoro, nel quartiere cinese di Prato. L’uomo si sarebbe introdotto nell’auto della vittima, sedendosi sui sedili posteriori e minacciandola. L’aggressore ha poi ordinato alla donna di guidare fino a Vaiano, in una zona isolata, dove ha cercato di strangolarla con una guaina e l’ha costretta a trasferire 10.000 euro tramite il wallet del suo cellulare. Quando il trasferimento non è andato a buon fine, l’uomo ha chiesto di tornare a Prato e, prima di fuggire a piedi, ha sparato alla donna, colpendola alla testa.

La donna è stata successivamente operata per rimuovere il proiettile, rimasto vicino all’inizio della gola, e ora è ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravi.

Le autorità credono che questo atto di violenza sia legato alle tensioni all’interno della comunità cinese locale. La vittima lavora nello stesso locale dove, l’estate scorsa, si è verificato un tentato omicidio, collegato a scontri tra gruppi criminali cinesi per il controllo delle attività economiche nella zona.

L’indagine è in corso, con la polizia e la Procura impegnate a far luce su questo inquietante episodio. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’aggressore e di comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto l’attacco.

Questo evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Prato e ha messo in evidenza le problematiche legate alla sicurezza nella comunità cinese locale. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori atti di violenza.

La comunità locale è scossa e le istituzioni stanno cercando di fornire supporto alla vittima e alla sua famiglia. Gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e prove per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e assicurare alla giustizia il responsabile.