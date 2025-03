Aggressione shock alla metro di Loreto a Milano: una ragazza spinta sui binari, l’aggressore fugge e ora è ricercato dalle autorità

Questa sera, intorno alle 20:15, un grave episodio si è verificato alla fermata Loreto della metropolitana M2 di Milano, sulla banchina in direzione Abbiategrasso. Una ragazza è stata spinta sui binari da un uomo, riuscendo a risalire appena in tempo per evitare l’arrivo di un treno.





Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe afferrato la giovane per un braccio e l’avrebbe scaraventata sulle rotaie. La vittima, visibilmente sotto shock, si sarebbe messa a piangere, ma nonostante il panico è riuscita a reagire. Attraversando i binari, è riuscita ad arrampicarsi nuovamente sulla banchina, pochi istanti prima del passaggio del convoglio.

L’uomo, invece, si è dato alla fuga subito dopo il gesto. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polmetro, che sono al lavoro per rintracciare l’aggressore. Anche le altre forze dell’ordine sono state mobilitate per collaborare alle indagini. Al momento non è ancora chiaro se la ragazza e l’uomo fossero conoscenti o se l’aggressione sia avvenuta per motivi legati a una lite.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione Loreto, che potrebbero fornire dettagli utili per identificare il responsabile. Inoltre, le testimonianze dei pendolari presenti al momento dell’accaduto saranno fondamentali per ricostruire quanto successo.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Milano, soprattutto per la sicurezza nelle stazioni della metropolitana. Episodi di violenza come questo sollevano interrogativi sulla necessità di intensificare i controlli e garantire maggiore protezione ai passeggeri.

Maggiori aggiornamenti sulla dinamica dell’aggressione e sull’identità dell’uomo potrebbero emergere nelle prossime ore, grazie alle indagini in corso.