Al Bano rivela che sua figlia Jasmine Carrisi parteciperà a Ballando con le Stelle in Spagna, lamentando l’assenza di un invito da parte di Milly Carlucci in Italia. La conduttrice replica

Al Bano, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato della sua vita privata e professionale, soffermandosi anche sulla carriera della figlia Jasmine Carrisi, che si sta affermando nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista, il cantautore ha rivelato che la figlia potrebbe presto partecipare alla versione spagnola di Ballando con le Stelle, sottolineando che in Italia non è mai stata invitata da Milly Carlucci.





Nel corso del collegamento, Al Bano ha dichiarato: “Jasmine parteciperà a Ballando con le Stelle Spagna? Quasi sicuramente sì, visto che Milly Carlucci non la chiama”. L’artista ha poi voluto precisare che sua figlia non ha mai ricevuto trattamenti di favore grazie al suo cognome: “La cosa bella di Jasmine è che prima fa le cose, poi me lo dice. Io non soffro mai di nepotismo, fa tutto lei da sola e non devo dire ‘Grazie’ a nessuno”.

Successivamente, la conduttrice Caterina Balivo si è collegata con Milly Carlucci per discutere della puntata finale di Sognando Ballando con le Stelle. La padrona di casa ha risposto con eleganza alle parole di Al Bano, affermando: “Sua figlia Jasmine va in Spagna a Ballando? La seguiremo con molto affetto”. Una replica concisa, che ha evitato di alimentare ulteriori polemiche.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha già avuto esperienze televisive, tra cui la partecipazione al programma The Couple. La giovane sta costruendo la sua carriera senza sfruttare il nome del padre, come lo stesso Al Bano ha voluto sottolineare durante l’intervista. La sua possibile partecipazione alla versione spagnola di Ballando con le Stelle rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso artistico.

Durante la puntata di La volta buona, Al Bano ha anche parlato della sua famiglia allargata, soffermandosi sul rapporto con Iago Garcia, attore spagnolo e nuovo fidanzato di Amanda Lecciso, sorella di Loredana Lecciso. Il cantautore ha scherzato con il futuro cognato, avvertendolo con tono ironico: “Mi raccomando, deve trattarla bene, altrimenti…”. Iago Garcia, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a programmi televisivi e fiction, ha risposto con serenità, sottolineando che il legame con Amanda è sincero e profondo.

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha anche condiviso alcuni aneddoti legati alla sua carriera e agli incontri con personaggi celebri, tra cui Sophia Loren. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle dichiarazioni riguardanti Jasmine Carrisi e la sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle in Spagna, una notizia che ha suscitato curiosità tra i fan del cantante e del programma.

La vicenda ha messo in luce il rapporto tra Al Bano e la figlia, evidenziando il sostegno incondizionato che l’artista le offre nel suo percorso professionale. La replica di Milly Carlucci ha contribuito a stemperare eventuali tensioni, dimostrando stima nei confronti della giovane Jasmine.