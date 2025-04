Al suo primo giro con la moto dei sogni: Andrea Ussi perde la vita a 22 anni in un incidente

Una tragedia ha colpito la comunità di Carrara, dove un ragazzo di 22 anni, Andrea Ussi, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Brugnato, in provincia di La Spezia. Il giovane, che aveva da poco acquistato la moto dei suoi sogni, una Yamaha, ha subito un grave incidente mentre si trovava in gita con amici sul passo del Bracco durante la vigilia di Pasqua. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma sembra che Andrea sia stato sbalzato dalla sella e sia caduto violentemente a terra.





Andrea Ussi era originario di Carrara e lavorava nell’officina di famiglia insieme al padre, Roberto. Due anni fa aveva conseguito il diploma presso l’istituto “Zaccagna”, dove aveva appreso il mestiere del genitore. La passione per le moto e i motori era condivisa da entrambi, creando un forte legame tra padre e figlio. La madre, Mavi Barattini, è una delle titolari del negozio sportivo Nautica Forza 7 di Marina di Carrara, e entrambi i genitori sono ben conosciuti nella zona.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la salma di Andrea è stata trasferita nella sala del commiato della Pubblica Assistenza dello Stadio, dove si sono radunate numerose persone per dargli un ultimo saluto. La cerimonia funebre si è svolta questa mattina, con una grande partecipazione di amici e conoscenti. Andrea lascia il padre Roberto, la madre Mavi Barattini e una sorella. Molti amici lo ricordano come un giovane solare, tranquillo e gentile, descritto da tutti come un ragazzo con un’educazione di altri tempi.

Andrea amava trascorrere il suo tempo libero all’aria aperta, spesso in compagnia degli amici, con i quali organizzava escursioni in montagna e visitava le cave della zona. Da pochi giorni, aveva realizzato il suo sogno di possedere una moto e stava programmando la sua prima gita con essa, un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e avventura, ma che si è trasformato in una tragedia.

L’incidente ha scosso profondamente non solo la famiglia di Andrea, ma anche la comunità locale, che si è unita nel dolore per la sua prematura scomparsa. Molti hanno espresso le loro condoglianze e il loro affetto per il giovane, sottolineando quanto fosse amato e rispettato da tutti. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando una forte reazione emotiva tra coloro che lo conoscevano.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle circostanze che hanno portato al tragico evento. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per comprendere meglio cosa possa essere andato storto durante la gita di Andrea e dei suoi amici.