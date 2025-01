Alessandria, 19enne assassinato con un coltello alla stazione di Tortona: un sospetto in custodia

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato e ucciso oggi davanti alla stazione di Tortona, durante una lite tra giovani. La vittima è stata identificata come un giovane camerunense.





Tragedia a Tortona, in provincia di Alessandria, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato e ucciso poco dopo le 13 di giovedì 30 gennaio, davanti alla stazione ferroviaria. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte del personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimarlo, il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’omicidio è stato il tragico epilogo di una lite tra giovani. Durante la rissa, uno dei ragazzi coinvolti avrebbe estratto un coltello, colpendo a morte la vittima con diversi fendenti. Il giovane si è accasciato al suolo, sanguinante, poco dopo essere stato colpito.

Le indagini e il fermo del sospetto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tortona e quelli del Comando provinciale di Alessandria, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Stando alle prime informazioni, almeno tre persone sarebbero state coinvolte nella lite, e una di queste avrebbe inferto le coltellate fatali. I carabinieri hanno già fermato un sospetto, che è attualmente sotto interrogatorio.

La vittima è stata identificata come un giovane di nazionalità camerunense, che da qualche mese viveva in un centro di accoglienza a Isola Sant’Antonio, vicino a Tortona. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’incidente e individuare eventuali altri responsabili.

Il contesto dell’incidente e il racconto dei testimoni

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane stava entrando in stazione quando si è accorto che qualcuno stava rubando il suo monopattino all’esterno. È intervenuto per fermare il ladro, ma durante la colluttazione è stato colpito a morte con un coltello.

Le indagini sono ancora in corso, e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e fare luce sull’accaduto. Nel frattempo, la comunità di Tortona è sconvolta per questo tragico episodio di violenza che ha spezzato una giovane vita.