Alfonso D’Apice, ex concorrente del Grande Fratello, trova un messaggio d’amore di Chiara Cainelli nella sua valigia dopo l’uscita dal reality

Alfonso D’Apice, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente lasciato la casa dopo essere stato eliminato al televoto. Durante la sua permanenza, molti spettatori si aspettavano di rivedere la relazione con la sua ex fidanzata Federica, simile a quanto accaduto l’anno precedente con Mirko e Perla. Tuttavia, Alfonso ha scelto di guardare altrove, avviando una nuova storia con Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.





La connessione tra Alfonso e Chiara è stata evidente fin dall’inizio, suscitando però dubbi tra i fan, che hanno ipotizzato che potesse trattarsi di una strategia per attirare l’attenzione. Nonostante ciò, durante un confronto nella casa, Alfonso ha ribadito i suoi sentimenti per Chiara, la quale è stata nel frattempo coinvolta in voci riguardanti un presunto legame con Lorenzo, già impegnato con Shaila.

Dopo aver chiarito la sua posizione, Chiara ha avuto l’opportunità di riabbracciare Alfonso nella zona del Superled. “Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l’ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo”, ha dichiarato Alfonso. Le sue parole hanno evidenziato l’intensità dei sentimenti che prova per Chiara.

In un momento di riflessione, Alfonso ha condiviso anche i suoi pensieri sulla pressione del reality. “Le nostre idee sono giuste, quindi continua per la tua strada, vai più avanti possibile e non ti fidare”, ha consigliato, ammettendo di aver commesso un errore a causa della pressione presente nella casa. “Volevo dimostrare che le mie idee erano giuste. Questo lo confermo, ma dovevo andare più piano e non così forte”, ha aggiunto, mostrando consapevolezza riguardo alle dinamiche del gioco.

Tornato a casa, Alfonso ha trovato una sorpresa inaspettata: un messaggio affettuoso di Chiara lasciato nella sua valigia. Ha condiviso il contenuto del biglietto sul suo profilo Instagram, dove si legge: “Amore ti amo tanto. Per me sei e rimani il migliore. Sono orgogliosa di te sempre. Sono fortunata ad averti con me. Ti sento. Non vedo l’ora di venire a Napoli”. A questa dedica, Alfonso ha risposto con un semplice ma significativo: “Te quiero, Napoli ti aspetta”.