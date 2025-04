Alfonso Signorini svela i suoi preferiti al Grande Fratello: Mariavittoria gli ricorda se stesso, Helena conquista il centro della scena

È trascorsa più di una settimana dalla conclusione del Grande Fratello, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha tracciato un bilancio della lunga edizione appena terminata, soffermandosi sui concorrenti e rivelando alcune preferenze personali. Tra queste, spicca il nome di Mariavittoria Minghetti, che ha conquistato il sesto posto.





Parlando della sua preferenza per Mariavittoria Minghetti, Signorini ha spiegato: “Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si resetta. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità”. Nonostante non abbia raggiunto il podio, la concorrente ha lasciato un segno evidente nel cuore del conduttore.

Naturalmente, Signorini non ha trascurato di commentare la vittoria di Jessica Morlacchi, descrivendola come una figura dal carattere semplice e accessibile: “Nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno”. Queste parole sottolineano la capacità della vincitrice di rappresentare un modello di autenticità e genuinità.

Un altro nome che ha attirato l’attenzione del pubblico durante questa edizione è quello di Helena Prestes, definita da Signorini come la protagonista indiscussa del programma: “È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo ‘GF’ l’ha vinto trovando l’amore con Javier”. Con questa affermazione, il conduttore riconosce il ruolo centrale della concorrente nel suscitare interesse e dinamiche all’interno della Casa.

Oltre alle considerazioni sui concorrenti principali, l’intervista di Alfonso Signorini ha toccato anche altri episodi significativi dell’edizione appena conclusa. Tra questi, il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, avvenuto durante la finale. La ballerina ha deciso di porre fine alla loro relazione in diretta televisiva, una scelta che ha colpito il pubblico e lo stesso conduttore. Su questo episodio, Signorini ha dichiarato: “Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”.

La stagione del Grande Fratello si è conclusa con un mix di emozioni e colpi di scena che hanno tenuto incollati i telespettatori fino all’ultimo. Per quanto riguarda il futuro del programma, Signorini non ha ancora confermato se sarà nuovamente alla guida della prossima edizione. Al momento, il conduttore sembra intenzionato a prendersi una pausa per riflettere e dedicarsi al presente.

Infine, non sono mancati riferimenti ad altri aspetti legati al programma. Tra questi, la questione della raccolta fondi per Zeudi Di Palma, un’iniziativa che ha sollevato polemiche. Su questo tema, Signorini ha espresso chiaramente la sua opinione: “Ma scherziamo? Ha già preso soldi dal GF”.

Con queste dichiarazioni, il conduttore mette in evidenza i retroscena che caratterizzano il mondo del reality, offrendo uno sguardo approfondito su ciò che accade dietro le quinte. La lunga edizione appena conclusa si è distinta per i suoi momenti memorabili e i suoi protagonisti carismatici, lasciando un segno importante nel panorama televisivo italiano.