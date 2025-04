Alice Morelli trovata senza vita, la coach: “Ci aveva avvisato di un imprevisto”

Una tragedia ha colpito il mondo del softball italiano: Alice Morelli, giovane atleta delle Blue Girls Pianoro e allenatrice della squadra Under 13, è stata trovata senza vita a soli 23 anni. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia mercoledì, quando Alice era scomparsa nella zona di Bologna dove si trovano i campi di baseball e softball, suscitando immediatamente grande preoccupazione. La situazione si era aggravata quando si era appreso che la ragazza aveva lasciato il telefonino a casa.





Le ricerche, avviate dalle forze dell’ordine, si sono concluse giovedì con un esito drammatico. Il corpo di Alice è stato rinvenuto in un altro quartiere di Bologna, portando un dolore incommensurabile a tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene. A causa di questa triste notizia, la partita delle Blue Girls contro Rovigo è stata rinviata, in segno di rispetto per la giovane atleta.

Alice Morelli era una figura ben nota nel mondo del softball. Aveva iniziato a giocare con le Blue Girls all’età di 15 anni, dopo aver militato nel New Bologna Softball. Durante la sua carriera, aveva fatto grandi progressi, passando dalle giovanili alla seconda squadra, e contribuendo alla promozione in A1. Tra i suoi successi, spicca il titolo nazionale Under 18 conquistato nel 2020, un traguardo che testimonia la sua dedizione e passione per lo sport.

Gli ultimi contatti con Alice risalgono al pomeriggio di mercoledì 23 aprile, tra le 17 e le 19, quando aveva comunicato alla sua coach, Veronica Casella, di avere un imprevisto e di non poter partecipare all’allenamento dell’Under 13. Veronica ha ricordato quel momento, affermando: “Con Alice ci eravamo sentite il giorno prima della scomparsa per programmare l’allenamento delle giovanili del giorno dopo. Ho pensato a impegni legati al nuovo lavoro che aveva iniziato di recente”. La coach ha descritto Alice come una persona entusiasta, che nonostante avesse meno spazio in prima squadra, continuava a ribadire quanto fosse importante il softball per lei.

La notizia della scomparsa di Alice è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la sua squadra. Veronica Casella ha dovuto affrontare il difficile compito di comunicare la tragica notizia alle giocatrici. “L’ho saputo durante l’allenamento della prima squadra, mancavano circa quindici minuti alla fine. Allora ho lasciato che le ragazze finissero il lavoro poi le ho ‘blindate’ in campo”, ha spiegato. Non voleva che le ragazze venissero a sapere della tragedia in modo inaspettato. La reazione è stata di shock e incredulità: “È chiaro che lo shock è stato fortissimo, Alice era una di noi, molte giocatrici erano anche sue amiche fuori dal campo”.

Il presidente delle Blue Girls, Ivan Lentini, ha preso la decisione di informare la federazione che la squadra non avrebbe giocato contro Rovigo, per rispetto nei confronti di Alice e della situazione emotiva della squadra. La federazione ha immediatamente supportato questa scelta, accettando di rinviare la partita.

La comunità sportiva è rimasta profondamente colpita dalla perdita di Alice Morelli. La giovane atleta era amata non solo per le sue abilità sul campo, ma anche per il suo spirito e la sua energia positiva. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra compagni di squadra, allenatori e amici.