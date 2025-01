Amanda contro Pamela al Grande Fratello: tensione alle stelle, è guerra aperta

Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, Amanda Lecciso accusa Pamela Petrarolo di essere “fuori controllo” e di voler cambiare strategia. Cosa succede nella Casa?





Le ultime ore al Grande Fratello sono state particolarmente turbolente per Amanda Lecciso, che dopo l’eliminazione di Luca Calvani si è trovata ad affrontare uno dei momenti più difficili del suo percorso. Non si aspettava che fosse proprio lui ad uscire, e anzi aveva confidato agli altri che pensava sarebbe stata lei a lasciare la Casa. La notizia l’ha scossa profondamente, e in lacrime ha ricevuto il supporto degli altri concorrenti.

Nel corso dell’ultima puntata, Amanda ha avuto diversi confronti accesi con i suoi compagni, tra cui Shaila ed Eva. Ma il momento più esplosivo è stato il confronto con Pamela Petrarolo, che ha scatenato una forte tensione tra le due. Dopo l’episodio, Amanda si è sfogata duramente contro l’ex Non è la Rai, accusandola di comportamenti esagerati e strategici.

In confessionale, Amanda ha dichiarato: “Pamela è davvero fuori controllo. Pur di darmi contro, ora direbbe che io sono una finta mora.” Secondo lei, l’atteggiamento di Pamela è cambiato da quando Amanda è rientrata nella Casa, suggerendo che l’ex concorrente di Non è la Rai stia cercando di adottare una nuova strategia per raggiungere la finale. Amanda ha affermato: “Lei vuole arrivare fino in fondo.”

L’eliminazione di Luca Calvani ha privato Amanda di un alleato importante che, fino a quel momento, le aveva garantito una certa stabilità emotiva. Anche Alfonso D’Apice, un altro concorrente, ha osservato che il gruppo ha perso il suo leader, e ora a contendersi la vittoria non saranno più Lorenzo e Javier, entrambi logorati dalla competizione, ma coloro che erano più vicini a Luca.

Il clima nella Casa è più teso che mai, e Amanda e Pamela sembrano destinate a scontrarsi ulteriormente. La battaglia per la finale si fa sempre più intensa, con nuove alleanze e vecchi conflitti che potrebbero stravolgere ogni dinamica.