Amici rende omaggio a Papa Francesco: il messaggio commovente del Pontefice che ha conquistato il pubblico in studio

La sesta puntata del Serale di Amici 2025 su Canale 5, condotta da Maria De Filippi, ha visto un omaggio a Papa Francesco e la partecipazione di Achille Lauro come ospite musicale.





La nuova puntata del Serale di Amici 2025, trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 21:30, ha offerto momenti di grande emozione e spettacolo. Condotta dalla sempre impeccabile Maria De Filippi, la serata ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione e un toccante omaggio a una figura importante per molti.

L’episodio è iniziato con un omaggio a Papa Francesco, che ha lasciato il mondo il 21 aprile scorso all’età di 88 anni. Durante l’apertura della serata, la conduttrice ha mostrato ai concorrenti e al pubblico un’immagine del Pontefice accompagnata da un suo messaggio del 2013: “Vorrei dire una cosa a tutti i giovani, non lasciatevi rubare la speranza, per favore”. Questo tributo ha suscitato una standing ovation da parte del pubblico presente in studio e dei giudici, che si sono alzati in segno di rispetto e commozione.

A giudicare le performance dei concorrenti sono stati i tre giudici: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. La loro presenza ha garantito un’analisi critica e professionale delle esibizioni, contribuendo a mantenere alta la qualità del programma.

Tra gli ospiti musicali della serata, spicca la presenza di Achille Lauro, artista che ha recentemente lanciato il suo nuovo album intitolato “Comuni Mortali”. Durante la sua esibizione, Lauro ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti, tra cui “Amour” e “Incoscienti Giovani”, quest’ultimo presentato al recente Festival di Sanremo 2025. La sua performance ha aggiunto ulteriore energia alla serata, coinvolgendo il pubblico con il suo stile unico e carismatico.