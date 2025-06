Anna Tatangelo condivide esperienze di vita e riflessioni sulla famiglia e la carriera durante un’intervista nel podcast di Luca Casadei, parlando anche della sua relazione passata con Gigi D’Alessio

Nell’episodio più recente del podcast “One More Time” condotto da Luca Casadei, la cantante Anna Tatangelo ha offerto una panoramica approfondita della sua vita personale e professionale. Durante la conversazione, la Tatangelo ha affrontato momenti complessi del suo passato, inclusa l’esperienza di avviare un percorso terapeutico per far fronte a difficoltà personali e alla pressione mediatica derivante dalla sua relazione con Gigi D’Alessio.





Anna Tatangelo ha discusso di come ha insegnato a suo figlio, Andrea, nato dalla sua relazione con Gigi D’Alessio, l’importanza del rispetto verso la nuova partner del padre, Denise Esposito. Ha sottolineato che questo insegnamento è principalmente per il bene di Andrea, piuttosto che per il padre. Ha espresso: “Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose. Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma.”

Riflettendo sulla sua esperienza personale, Anna Tatangelo ha spiegato come abbia vissuto situazioni difficili in passato, dove si è trovata al centro di conflitti familiari che hanno avuto un impatto negativo su di lei e sui suoi cari. Ha affermato: “Perché io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna.”

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha anche parlato della sua vita privata attuale, descrivendo come la persona che le sta accanto debba rispettare ciò che ha costruito nel tempo. Ha detto: “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro. Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima. Non rimpiango nulla del passato, ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa.”

Inoltre, la cantante ha condiviso il suo percorso di terapia iniziato dopo aver reso pubblica la sua relazione con Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo ha spiegato come l’intensa attenzione mediatica abbia avuto ripercussioni sulla sua vita personale e professionale. Ha raccontato: “A un certo punto ho sentito l’esigenza di iniziare un percorso con una psicoterapeuta, ero sovrastata da tutto. Ero la compagna di Gigi, le canzoni erano di Gigi, era un continuo attacco, come se la mia storia facesse da prefazione a quello che realmente era Anna.”

La cantante ha anche ricordato il suo sogno d’infanzia di partecipare al Festival di Sanremo, un obiettivo che è riuscita a realizzare nel 2002. Ha condiviso un ricordo intimo con sua madre: “L’anno prima del mio primo Festival di Sanremo, nel 2002, io stavo sul divano con la mia mamma, e le dissi ‘mamma ma secondo te, prima o poi farò Sanremo?’ E lei mi disse: ‘Tu credici’. L’anno successivo feci Sanremo.”

Queste riflessioni offrono uno sguardo sincero sulla vita di Anna Tatangelo, rivelando non solo le sue sfide personali ma anche il suo impegno nel costruire un ambiente familiare positivo per suo figlio Andrea. L’intervista nel podcast di Luca Casadei mette in luce una donna forte e determinata a proteggere ciò che ha costruito nel corso degli anni, sia a livello personale che professionale.