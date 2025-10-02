Anziano scende per pagare il pedaggio ma inserisce il “drive”: l’auto si muove con la moglie a bordo





Un episodio insolito ma potenzialmente drammatico si è verificato nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1, all’altezza delle barriere di Roma Nord. Un uomo anziano, sceso dal proprio veicolo per effettuare il pagamento al casello, ha dimenticato di inserire la modalità di stazionamento, lasciando invece attiva la funzione drive. La vettura ha così iniziato a muoversi da sola, senza conducente, mentre sul sedile del passeggero era rimasta seduta la moglie.





La scena non è sfuggita agli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma, che hanno immediatamente notato l’anomalia: un’automobile stava attraversando il piazzale dopo i varchi di pedaggio, proseguendo per circa 300 metri oltre il casello, senza alcun guidatore al volante.

Gli operatori sono intervenuti con prontezza, considerando anche l’elevato traffico presente in quel momento. Prima hanno provveduto a bloccare i veicoli in transito, mettendo in sicurezza l’area, poi si sono avvicinati alla macchina che nel frattempo stava aumentando la velocità.

All’interno del veicolo, la donna, ancora seduta accanto al posto di guida, stava tentando disperatamente di scendere nonostante il movimento dell’auto. Un gesto rischioso, aggravato dalla difficoltà nei movimenti dovuta all’uso del bastone per la deambulazione.

Un agente è riuscito a raggiungerla e ad afferrarla proprio mentre tentava di uscire parzialmente dall’abitacolo, portandola in salvo. Contemporaneamente, altri poliziotti hanno lavorato per rallentare il mezzo e consentire a un ulteriore collega di salire a bordo e fermarlo definitivamente.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha riportato lievi escoriazioni durante il tentativo di lasciare la vettura. È stata subito assistita e medicata sul posto, ricevendo il supporto degli agenti che l’hanno tranquillizzata.

Poco dopo è sopraggiunto a piedi l’anziano proprietario dell’automobile, che ha spiegato agli agenti l’accaduto: “L’auto è la mia” ha dichiarato, chiarendo di essere sceso al casello per il pagamento e di aver lasciato erroneamente inserita la marcia automatica.

Considerata l’età avanzata della coppia e lo spavento subito, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per accertamenti medici e garantire assistenza. Fortunatamente, una volta calmati e superata la paura, i due coniugi hanno potuto riprendere il viaggio.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha evitato conseguenze più gravi, scongiurando incidenti e mettendo in salvo la donna. L’episodio mette in luce l’importanza della prudenza nella guida di veicoli con cambio automatico, in particolare in situazioni delicate come il pagamento ai caselli autostradali, dove una piccola distrazione può trasformarsi in un pericolo concreto.



