Arianna David, ex Miss Italia, racconta il suo difficile percorso tra depressione e tentato suicidio, superati grazie al supporto del marito e alle cure ricevute

Arianna David, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 1993, si è aperta in un’intervista con Monica Setta durante il programma “Storie al bivio show”, parlando delle difficoltà che hanno segnato la sua vita. La chiusura dei programmi di Barbara D’Urso, per i quali lavorava, ha rappresentato un momento critico per lei, portandola a vivere un periodo di depressione e disturbi alimentari. La sua testimonianza è stata un racconto sincero e toccante di come ha affrontato e superato quel buio.





La mancanza di lavoro e la conseguente instabilità economica hanno avuto un forte impatto sulla vita di Arianna David, che ha ricordato il momento in cui ha tentato il suicidio. “Ho preso la rincorsa sul balcone, volevo andare di sotto. Mi ha salvata mio marito. Mi sono curata e oggi sto meglio, voglio vivere con serenità”, ha dichiarato l’ex Miss Italia, riconoscendo il ruolo fondamentale del marito, David Luccioli, nel suo processo di rinascita.

Durante l’intervista, Arianna David ha raccontato come la depressione abbia aperto la strada a gravi problemi alimentari. “L’anno scorso mi sono trovata 5/6 mesi senza lavoro perché come tu sai io stavo da Barbara d’Urso ed è stata dura. Questi sei mesi è come se avessi rivissuto ciò che avevo passato nel 2012. Da donna indipendente che ha sempre lavorato ho iniziato a crollare dentro, un male subdolo”, ha spiegato. Il peso corporeo è sceso drasticamente fino a raggiungere i 42 kg, un segnale evidente del grande stress che stava vivendo. “Mi vedevo ma sapevo che non era una forma di anoressia, ma di grandissimo stress. Ho chiamato le amiche e tu sei stata la prima a tendermi la mano in un momento di grandissimo bisogno”, ha aggiunto, rivolgendosi a Monica Setta.

Il giorno in cui ha deciso di togliersi la vita è rimasto impresso nella memoria di Arianna David. Ha descritto quel momento con parole forti: “Un giorno ero talmente stressata, non so usare un altro aggettivo, di punto in bianco mi si è appannato il cervello e ho iniziato a prendere la rincorsa verso il balcone perché volevo andare di sotto. Non volevo più soffrire, volevo una gioia nella vita. Avevo Tommaso (suo figlio, ndr) sul balcone e mio marito è corso per prendermi per i capelli, mi ha scossa, ero fuori di me”. Questo episodio rappresenta uno dei momenti più drammatici della sua vita, ma anche l’inizio del percorso verso la guarigione.

Grazie al supporto del marito David Luccioli e alle cure ricevute, Arianna David è riuscita a superare questa fase difficile. Oggi guarda al futuro con maggiore ottimismo e speranza. “Sono andata alla Asl, non faccio percorsi privati perché credo che anche la sanità pubblica possa offrire aiuti validi. Mi sono curata e voglio solo essere felice”, ha affermato.

L’ex Miss Italia ha sottolineato l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà e non affrontare tutto da soli. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e dimostra come sia possibile rialzarsi anche dopo aver toccato il fondo.

Attualmente, Arianna David si sta concentrando su se stessa e sulla ricerca della serenità che aveva perso. Dopo anni difficili, il suo obiettivo è quello di vivere con tranquillità e godersi i momenti positivi che la vita può offrire. La sua esperienza è una testimonianza del fatto che, con il giusto supporto e le cure adeguate, è possibile superare anche le situazioni più complesse e dolorose.