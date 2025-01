Ascolti Tv 31 dicembre: chi ha trionfato tra L’anno che verrà e Capodanno in musica

La notte di San Silvestro del 2024 ha visto la consueta competizione tra i grandi show di Capodanno trasmessi dalle principali emittenti italiane. Su Rai1 è andato in onda l’appuntamento con L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni, che ha preso il posto di Amadeus. In contemporanea, Canale 5 ha proposto Capodanno in musica, con la conduzione di Federica Panicucci affiancata da Fabio Rotassi. Ma quale tra i due eventi ha avuto la meglio in termini di ascolti tv?





Rai1 vince la sfida: L’anno che verrà batte Capodanno in musica

Come accaduto nel 2023, Rai1 ha trionfato anche quest’anno con L’anno che verrà, che ha totalizzato 5.383.000 spettatori e uno share del 36.8%. Al contrario, Capodanno in musica su Canale 5 ha registrato 3.395.000 spettatori con uno share del 25.3%. La differenza è netta, con Rai1 confermato come il leader delle serate di Capodanno.

Ascolti sulle altre reti generaliste

Passando alle altre emittenti, su Rai2 è andato in onda il film Gli Aristogatti, che ha ottenuto 1.105.000 spettatori con uno share del 7.1%. Italia1, invece, ha proposto il film Independence Day, seguito da 510.000 spettatori e uno share del 3.4%. Su Nove, lo show comico Risate sotto l’Albero di Maurizio Battista ha intrattenuto 220.000 spettatori, ottenendo uno share dell’1.4%. Su Canale 20, il film Watchmen è stato visto da 109.000 spettatori con uno share dello 0.7%. Su Rai4, il film I poliziotti di riserva ha totalizzato 145.000 spettatori, pari allo 0.9% di share. Infine, su Iris, il film The Prestige ha avuto 147.000 spettatori, con un 1% di share. Su La5, il film Mi sono perso il Natale ha ottenuto 60.000 spettatori, con uno share dello 0.4%.

Gli ascolti di Capodanno 2023

Nel confronto con lo scorso anno, Rai1 ha mantenuto il primato, anche se con numeri più alti. Nel 2023, infatti, L’anno che verrà con Amadeus aveva raggiunto 6.202.000 spettatori e il 40.7% di share, battendo nettamente Capodanno in musica su Canale 5, che si era fermato a 2.631.000 spettatori e un 18.1% di share.

Con queste cifre, Rai1 ha confermato ancora una volta il suo successo come protagonista delle serate di Capodanno, consolidando la popolarità di L’anno che verrà tra il pubblico italiano.