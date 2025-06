Assaggia una fetta di prosciutto e muore soffocato: 63enne perde la vita davanti alla sorella

Quella che sembrava una mattinata come tante si è trasformata in tragedia a Santa Maria di Leuca, dove un uomo di 63 anni originario di Martano ha perso la vita dopo aver ingerito una fetta di prosciutto appena comprata in un supermercato di viale Cristoforo Colombo. L’episodio risale alla tarda mattinata odierna, intorno alle ore 11:30–12:00 .





L’uomo, un geometra, si trovava in città insieme alla sorella e, secondo le prime ricostruzioni, era ospite di una struttura sanitaria a Specchia, dove era seguito per patologie pregresse. Usciti dal supermercato, la coppia stava raggiungendo una farmacia contigua quando l’uomo, dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto crudo, ha cominciato a manifestare evidenti difficoltà respiratorie .

Nel tentativo di chiedere aiuto, l’uomo ha prima perso conoscenza e poi è crollato sulla rampa d’ingresso della farmacia, privo di sensi . Immediato l’intervento della farmacista di turno e di un infermiere libero dal servizio, che hanno subito attuato le manovre di disostruzione, tentando di salvarlo .

Pochi istanti dopo, sul posto è giunto il personale del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo vani: l’uomo si trovava già in arresto cardiaco .

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tricase, che stanno conducendo accertamenti per chiarire le esatte cause di quanto avvenuto. Non si esclude che il decesso sia stato causato da un malore improvviso, piuttosto che da un’ostruzione completa delle vie aeree .

Nelle ore successive, le autorità hanno raccolto testimonianze sul posto, comprese quelle della sorella e dei presenti, e stanno esaminando ogni elemento, compresi i servizi video della zona e il contenuto del salume ingerito, per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto .

Il dramma di oggi richiama l’importanza delle manovre salvavita, come quelle eseguite dalla farmacia, fondamentali in situazioni di emergenza, sebbene non sempre sufficienti a evitare l’esito peggiore. Analoghi interventi hanno mostrato che nei casi di soffocamento la rapidità e la corretta esecuzione della disostruzione possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Nel frattempo, la comunità di Santa Maria di Leuca e del comprensorio leccese è sotto shock: un gesto semplice, come assaggiare un affettato, ha strappato alla vita un uomo mentre era con la sorella. Le indagini proseguono, con l’auspicio di fare piena luce sull’accaduto.