Attacco scioccante in Colorado: lanciafiamme e molotov contro un gruppo pro Israele, 8 persone ferite

Un violento episodio ha sconvolto le strade di Boulder, in Colorado, dove un uomo di 45 anni ha aggredito i partecipanti a una manifestazione pacifica utilizzando molotov e un lanciafiamme artigianale. L’attacco, che ha causato almeno otto feriti, è avvenuto domenica alle 13:30 ora locale, durante un evento organizzato dall’associazione “Run for Their Lives” per sensibilizzare sulla situazione degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza.





L’aggressore, identificato come Mohamed Sabry Soliman, cittadino egiziano con visto scaduto nel 2023, avrebbe gridato “Palestina libera” mentre colpiva i manifestanti. Tra le vittime, quattro donne e quattro uomini di età compresa tra 52 e 88 anni, alcuni dei quali hanno riportato gravi ustioni. Uno dei feriti, secondo quanto riportato dal rabbino Israel Wilhelm, è un sopravvissuto all’Olocausto di 88 anni.

L’attacco si è verificato in un centro commerciale all’aperto di Boulder, durante un evento settimanale descritto dall’FBI come “regolare e pacifico”. I partecipanti si stavano preparando per il corteo quando l’aggressore, armato di un lanciafiamme improvvisato e molotov, ha iniziato a colpire le persone più vicine. Le autorità hanno confermato che almeno una delle vittime è in condizioni critiche.

La polizia ha arrestato Mohamed Sabry Soliman poco dopo l’attacco. L’FBI ha preso il comando delle indagini, definendo l’episodio un “atto di terrorismo”. Le forze dell’ordine ritengono che l’uomo abbia agito da solo, ma hanno annunciato un aumento delle misure di sicurezza per gli eventi della comunità ebraica nei giorni successivi.

Il sindaco di Boulder, Aaron Brockett, ha espresso la sua indignazione per quanto accaduto: “Voglio essere chiaro: qui non c’è posto per la violenza e l’odio. Attacchi come questi cercano di incutere terrore nei cuori delle persone e di dividerci gli uni dagli altri, ma Boulder resterà unita e forte”, ha scritto in un post su X.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato a un’intensificazione delle indagini da parte delle autorità federali e locali. La polizia sta continuando a raccogliere prove e testimonianze per ricostruire i dettagli dell’attacco.