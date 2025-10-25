Attira in casa due fratellini con caramelle e dolci, poi li violenta: arrestato il vicino





Un episodio inquietante ha scosso il quartiere Barona di Milano, dove un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso atti di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini sono state avviate dopo che la madre dei ragazzi ha presentato una denuncia, insospettita da alcune frasi pronunciate dai figli che lasciavano intendere esperienze di molestie. L’uomo, che risulta essere un vicino di casa della famiglia, avrebbe convinto i minori a entrare nel suo appartamento, dove sarebbero avvenuti gli abusi.





Il provvedimento di arresto è stato eseguito mercoledì 22 ottobre, a seguito di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, V Dipartimento. L’indagato, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale, è stato posto in custodia cautelare. Le indagini condotte dagli agenti hanno rivelato che l’uomo, approfittando della sua posizione di vicino e guadagnandosi la fiducia dei due ragazzi attraverso l’offerta di caramelle, dolci e regali, avrebbe costretto i minori a subire atti sessuali, tra cui toccamenti e strusciamenti, mentre si trovavano all’interno della sua abitazione.

L’indagato, residente nel quartiere Barona, ha un passato lavorativo legato a una società sportiva dilettantistica. Le indagini preliminari sono ancora in corso e la responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata attraverso una sentenza irrevocabile di condanna. Questo caso ha sollevato preoccupazioni significative nella comunità locale, evidenziando la vulnerabilità dei minori e l’importanza di una vigilanza attenta da parte dei genitori e delle autorità.

Le dichiarazioni riportate nella denuncia della madre hanno rivelato il profondo turbamento dei ragazzi, che, spaventati, avevano iniziato a esprimere frasi che alludevano a esperienze inappropriate. La madre, preoccupata per il comportamento dei figli, ha deciso di agire, portando alla luce una situazione che poteva continuare a svilupparsi in modo inquietante. La polizia, una volta ricevuta la denuncia, ha avviato un’indagine approfondita, raccogliendo testimonianze e prove necessarie per procedere con il caso.

Il fatto che l’indagato fosse un vicino di casa ha reso la situazione ancora più allarmante, poiché spesso i minori si sentono più sicuri quando si trovano in prossimità di persone conosciute. Questo caso sottolinea la necessità di educare i bambini sui pericoli e sull’importanza di comunicare apertamente con i genitori riguardo a qualsiasi situazione che li faccia sentire a disagio. La comunità di Milano sta ora affrontando la questione con serietà, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei minori e prevenire futuri abusi.

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di sensibilizzazione e prevenzione, organizzando incontri e seminari per informare i genitori e i ragazzi sui rischi legati alla violenza sessuale e sull’importanza di denunciare qualsiasi comportamento sospetto. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per creare un ambiente sicuro per tutti, in particolare per i più vulnerabili.



