“La guerra tocca la nostra sicurezza”, Tajani in Senato: “Non siamo al riparo” dalle minacce iraniane





Nessuno sarebbe al sicuro da un Iran dotato di capacità missilistiche e nucleari. Gli attacchi iraniani stanno causando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime ha inoltre dichiarato la chiusura dello Stretto di Hormuz, un punto di passaggio cruciale per gli approvvigionamenti energetici globali. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’audizione nelle commissioni congiunte di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo.





L’ex Presidente Donald Trump ha dichiarato che, con l’accordo di Obama, l’Iran avrebbe acquisito l’arma nucleare tre anni fa. Questo commento si riferisce alla decisione del 2018 di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano, negoziato dall’allora Presidente Barack Obama. Trump ha descritto l’accordo come “orribile e pericoloso”.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha affermato di aver attaccato una petroliera, identificata come collegata agli Stati Uniti, nello Stretto di Hormuz. La petroliera Athe Nova è stata colpita da due droni ed è attualmente in fiamme.

Ore 18.27: L’ex Presidente Trump ha dichiarato: “Stiamo compromettendo significativamente le capacità della Marina iraniana. Stiamo anche indebolendo la loro capacità missilistica, sia in termini di inventario esistente che di capacità di produzione di nuovi missili altamente efficaci”. Ha inoltre affermato: “Abbiamo già affondato dieci navi iraniane, che giacciono sul fondo del mare”. Ha concluso dicendo: “C’è un consenso generale su questa questione, ma nessuno ha il coraggio di esprimerlo pubblicamente”.

Ore 18.20: L’ex Presidente Trump ha assicurato che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una vittoria facile. Ha promesso di vendicare la morte di quattro soldati americani uccisi in risposta all’attacco statunitense. Ha dichiarato: “In loro memoria, proseguiamo questa missione con una determinazione incrollabile per eliminare la minaccia che questo regime terroristico rappresenta per il popolo americano, una minaccia che è reale e tangibile”. Ha sottolineato: “Possediamo l’esercito più forte e potente del mondo, e prevarremo senza difficoltà”.

Ore 18.08: L’ex Presidente Trump ha affermato: “Le operazioni per eliminare la minaccia rappresentata dal regime terrorista in Iran sono in corso e si prevede che dureranno quattro o cinque settimane. Stavano per minacciare la nostra grande nazione con missili nucleari. L’accordo di Obama era inadeguato, e sono orgoglioso di esserne uscito. Iran, non acquisirai mai armi nucleari”.



