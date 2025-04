Auto precipita da un cavalcavia a Cagliari in seguito a un incidente: due persone in gravissime condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato in Sardegna, quando un veicolo è precipitato da un cavalcavia nei pressi di Cagliari. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma le prime informazioni suggeriscono che due persone a bordo sono state soccorse in condizioni critiche.





L’incidente è avvenuto tra la statale 554 e la 131-dir, in prossimità di un autovelox fisso. Pare che la caduta dal cavalcavia sia stata causata da una collisione con un altro veicolo, che ha spinto l’auto oltre il guard-rail, facendola precipitare diversi metri al di sotto della carreggiata. L’impatto con il suolo è stato estremamente violento.

I primi a dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno contattato il 112. La conducente del veicolo, una donna, è stata estratta dall’abitacolo solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. È stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Anche il passeggero, seduto accanto a lei, è stato soccorso in codice rosso e versa in condizioni gravissime.

Nel frattempo, l’Anas ha comunicato che la statale 131-dir in direzione Sestu è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. Le indagini sono in corso per chiarire se vi siano stati altri fattori che hanno contribuito all’incidente.

La comunità locale è scossa da quanto accaduto e si stringe attorno alle famiglie delle persone coinvolte, sperando in un miglioramento delle loro condizioni. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare le norme di sicurezza, specialmente in tratti stradali particolarmente insidiosi come quello dove si è verificato l’incidente.