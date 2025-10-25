“Avevano ragione a sfondare la porta”: la verità dietro lo sfratto della famiglia a Bologna che nessuno racconta





Il recente video diffuso sui social, che mostra un agente di polizia con una mazza impegnato in un’operazione di sfratto ai danni di due famiglie di origine marocchina a Bologna, ha suscitato indignazione e commozione in molti spettatori. L’immagine, forte e simbolica, ha rapidamente fatto il giro del web diventando oggetto di un acceso dibattito pubblico. Tuttavia, secondo alcune ricostruzioni, quella scena sarebbe solo una parte di una realtà più complessa, frutto di una rappresentazione parziale che ha oscurato il contesto legale e amministrativo alla base dell’intervento.





L’episodio, avvenuto in un quartiere periferico della città, ha visto l’intervento delle forze dell’ordine per eseguire un provvedimento di sfratto deciso dal tribunale. L’immobile era occupato da due famiglie marocchine, con diversi bambini presenti al momento dell’azione. La scena, ripresa da alcuni presenti, ha scatenato reazioni emotive, ma anche critiche nei confronti di chi ha diffuso il video senza fornire informazioni sul contesto giuridico e amministrativo.

Secondo fonti vicine alla proprietà, la vicenda non sarebbe il risultato di una “cacciata improvvisa”, ma la conclusione di un contratto di locazione regolarmente scaduto, che le famiglie avevano deciso di non lasciare nonostante i ripetuti avvisi. A più riprese, sarebbe stato offerto loro un alloggio temporaneo da parte del Comune, proposta che – secondo quanto riportato – è stata rifiutata.

La polemica ha coinvolto anche l’amministrazione comunale e regionale, accusate da diversi cittadini e associazioni di non aver gestito in modo efficace l’emergenza abitativa e di aver consentito la diffusione di pratiche speculative che rendono sempre più difficile l’accesso a un alloggio dignitoso. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stato chiamato in causa per le politiche turistiche e urbanistiche adottate negli ultimi anni, considerate da alcuni tra le principali cause dell’aumento dei canoni d’affitto.

Secondo i critici, la trasformazione turistica della città – spinta dall’arrivo di compagnie aeree low cost e dalla crescita delle piattaforme di affitto breve come Airbnb e Booking – ha provocato una riduzione degli alloggi destinati alla residenza stabile. Tale dinamica avrebbe favorito una crescente tensione sociale, in cui anche i piccoli proprietari, temendo morosità o occupazioni, preferiscono destinare le proprie abitazioni al turismo piuttosto che all’affitto ordinario.

Un altro aspetto sollevato dal caso riguarda la gestione dei fondi comunali. C’è chi sostiene che la tassa di soggiorno, invece di essere reinvestita in misure per sostenere gli affitti e le famiglie in difficoltà, venga spesso destinata ad altri settori. Una diversa allocazione di tali risorse, si afferma, potrebbe alleggerire la pressione abitativa e ridurre gli sfratti.

Critiche sono state rivolte anche alla burocrazia, accusata di ostacolare il recupero di immobili pubblici abbandonati che, se rimessi sul mercato, contribuirebbero ad abbassare i prezzi e ad ampliare l’offerta abitativa. La regione e il Comune, in particolare, vengono ritenuti responsabili della carenza di investimenti nell’edilizia pubblica, con centinaia di case sfitte e in degrado.

Sul fronte umano, la discussione si è concentrata anche sulla figura dell’agente ripreso nel video. Diversi sindacati di polizia hanno ricordato che gli operatori sono spesso costretti a intervenire in contesti difficili, pur condividendo gli stessi problemi economici e abitativi dei cittadini coinvolti. “Non è colpevole il poliziotto, anch’egli con il problema di trovarsi un affitto decente a Bologna e che lavora per una paga imbarazzante”, si legge in una delle riflessioni circolate online.

La vicenda, al di là del singolo episodio, ha riacceso il dibattito nazionale sul diritto alla casa, sulla gestione delle emergenze abitative e sul ruolo delle istituzioni nel prevenire situazioni di conflitto sociale. L’immagine del muro abbattuto resta un simbolo potente, ma anche un monito sulla necessità di affrontare in modo strutturale la questione abitativa, bilanciando il rispetto della legalità con la tutela della dignità umana.



