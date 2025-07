Bianca Guaccero chiarisce le polemiche sulla conclusione di Techeteche Top Ten e rassicura il pubblico sul futuro del programma

A pochi istanti dalla trasmissione dell’ultima puntata di “Techeteche Top Ten”, la conduttrice Bianca Guaccero ha voluto salutare i telespettatori e affrontare le recenti controversie legate alla chiusura del programma. La presentatrice ha scelto di intervenire tramite un post sui social, dove ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto e ha fatto luce sulla situazione, rimandando alle dichiarazioni del direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore.





Nel suo messaggio, Bianca Guaccero ha scritto: “Ciao a tutti, siamo arrivati all’ultima puntata di questa nuova edizione. Volevo ringraziarvi tutti per l’affetto che mi dimostrate, ma in questa circostanza per i ricordi che avete condiviso con me, le emozioni che ci siamo scambiate”. La conduttrice ha inoltre affrontato le voci su una presunta chiusura anticipata del programma, aggiungendo: “Per quello che riguarda il resto non ho molto da aggiungere, l’unica verità è stata spiegata ampiamente dal nostro direttore. Quello che posso aggiungere è che ci rivedremo molto molto presto, stiamo preparando progetti per il futuro”.

Le parole della presentatrice hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Williams Di Liberatore, che nelle scorse ore ha chiarito la situazione in un’intervista a Fanpage. Il direttore ha spiegato che non si tratta di una chiusura definitiva, ma di una conclusione naturale del ciclo di puntate previsto per questa edizione. “Ad oggi è una falsità dire che Techeteche Top Ten chiuda. Si tratta di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l’estate. Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarle in onda quotidianamente, abbiamo esaurito le puntate. La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più. Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale”.

Williams Di Liberatore ha inoltre lasciato aperta la porta a un possibile ritorno del format nella prossima stagione estiva: “Non escludo che la prossima estate Techeteche Top Ten nella sua versione con Guaccero possa tornare per un ciclo più lungo, sostituendo la versione originale del programma”. Queste affermazioni sembrano rassicurare i fan della trasmissione e della conduttrice, che potrebbero rivedere il programma con una nuova edizione ampliata.

La discussione sulla presunta chiusura di “Techeteche Top Ten” è stata alimentata anche dal confronto con i risultati ottenuti da “La Ruota della Fortuna”, lo storico game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La trasmissione ha registrato ascolti significativi nella sua prima settimana di programmazione, e il suo impatto sull’access prime time potrebbe influenzare le strategie future delle reti televisive. In questo contesto, la sfida con “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, potrebbe diventare uno dei temi centrali dei prossimi mesi.

Nonostante le polemiche, il bilancio di questa edizione di “Techeteche Top Ten” sembra essere positivo, sia in termini di ascolti che di gradimento del pubblico. L’affetto dimostrato dai telespettatori nei confronti di Bianca Guaccero conferma il successo del format e l’apprezzamento per la conduzione della presentatrice. Con queste premesse, il futuro del programma appare promettente.

In attesa di ulteriori sviluppi, sia la Rai che Bianca Guaccero sembrano intenzionati a proseguire il percorso intrapreso con “Techeteche Top Ten”, lavorando su nuovi progetti che possano continuare a coinvolgere il pubblico. Per ora, la conduttrice si congeda con un messaggio carico di gratitudine e speranza: “Ci rivedremo molto molto presto”.

Il dibattito sui numeri e sulle strategie televisive continuerà a essere centrale nei prossimi mesi, ma ciò che emerge chiaramente è la volontà di non abbandonare un format che ha saputo conquistare gli spettatori e mantenere alta l’attenzione su una fascia oraria strategica per le emittenti italiane.