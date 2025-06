Bimba di 2 anni muore soffocata dopo aver ingerito un nocciolo di ciliegia a Revine Lago, in provincia di Treviso. Inutili i tentativi di soccorso

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Revine Lago, piccolo comune in provincia di Treviso, dove una bambina di soli due anni e mezzo ha perso la vita a causa del soffocamento provocato da un nocciolo di ciliegia. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 14 giugno, durante una cena in famiglia. Nonostante i tentativi disperati dei genitori e dei soccorritori, la piccola non è sopravvissuta.





Secondo quanto ricostruito, la bambina stava consumando un pezzo di frutta come ultimo boccone della cena, quando il nocciolo della ciliegia è rimasto bloccato nelle vie respiratorie, impedendole di respirare. I genitori, presenti al momento dell’accaduto, hanno cercato immediatamente di aiutarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

In preda al panico, la famiglia ha contattato i soccorsi del Suem 118. Nel frattempo, una vicina di casa, infermiera di professione, è accorsa per tentare di rianimare la piccola. Tuttavia, le condizioni della bambina si sono aggravate rapidamente. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, situato in Borgo San Marco, la situazione era già critica.

I medici del 118 hanno eseguito manovre rianimatorie sul posto e successivamente hanno trasportato la bambina in ospedale in condizioni disperate. Nonostante i tentativi estremi di salvarla, i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo l’arrivo. La causa del decesso è stata attribuita al soffocamento provocato dal nocciolo della ciliegia.

L’intera comunità di Revine Lago è stata profondamente colpita da questa tragedia. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social network da parte dei residenti e delle autorità locali. “Oggi il nostro paese piange la perdita di un angelo”, ha scritto un abitante del luogo. Il sindaco ha espresso il proprio dolore dichiarando: “Una tragedia, è l’unica parola che riesco a dire.”

La famiglia della bambina era conosciuta e benvoluta nella zona, e la notizia della sua morte ha lasciato tutti sgomenti. Ora si attende il nulla osta della Procura per poter celebrare i funerali della piccola.

Questo drammatico episodio serve come monito sull’importanza della prevenzione e della conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica, che possono essere cruciali in situazioni simili. Tuttavia, in questo caso, nonostante l’intervento tempestivo dei presenti e dei soccorritori, il destino della bambina era già segnato.

La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.