Bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente a Savona: lotta tra la vita e la morte al Gaslini





Un grave incidente domestico ha scosso la comunità di Villanova, nel Savonese, poco dopo mezzogiorno, quando un bambino di soli 17 mesi ha subito gravi ustioni a causa di un contatto con acqua bollente. L’allerta è stata lanciata intorno alle 12:30, e in pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e l’elicottero Grifo, che ha successivamente trasportato il piccolo d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.





I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure al bambino sul posto, ma le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Secondo le prime informazioni disponibili, il bambino ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo, il che ha reso necessario un intervento rapido e specializzato.

Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nell’accertamento della dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro come il bambino sia riuscito a entrare in contatto con l’acqua bollente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire ogni dettaglio che possa fornire chiarimenti su quanto accaduto. L’attenzione è rivolta a capire se ci siano state negligenze da parte degli adulti presenti al momento dell’incidente.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Villanova, che si sono detti colpiti dalla gravità della situazione. La comunità locale è in attesa di notizie aggiornate sulle condizioni del bambino, che rimane ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Gaslini. La struttura è nota per la sua eccellenza nelle cure pediatriche e i medici stanno facendo tutto il possibile per garantire le migliori cure al piccolo.

Incidenti simili, purtroppo, non sono rari e spesso coinvolgono bambini in età prescolare. La sicurezza domestica è un tema cruciale, e casi come questo evidenziano l’importanza di adottare misure preventive per evitare situazioni pericolose. È fondamentale che i genitori e i caregiver prestino attenzione e vigilanza, soprattutto quando ci sono bambini piccoli in casa.

Inoltre, le autorità locali stanno considerando la possibilità di avviare campagne di sensibilizzazione per educare le famiglie sui rischi legati all’uso di acqua calda e altri potenziali pericoli domestici. L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e garantire un ambiente più sicuro per i bambini.

La comunità di Villanova è in lutto per quanto accaduto e si stringe attorno alla famiglia del piccolo, sperando in un pronto recupero. La solidarietà è palpabile, con molti residenti che si sono offerti di aiutare in qualsiasi modo possibile. La situazione ha colpito profondamente anche le associazioni locali, che stanno organizzando iniziative per supportare la famiglia in questo difficile momento.

Le autorità sanitarie hanno già avviato un monitoraggio della situazione, per garantire che il bambino riceva le migliori cure disponibili. L’ospedale Gaslini è attrezzato per affrontare casi complessi come questo, e il personale medico è altamente qualificato. Tuttavia, le gravità delle ustioni richiedono un lungo percorso di recupero, che potrebbe includere interventi chirurgici e terapie riabilitative.

Nel frattempo, le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre le autorità competenti lavorano per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.



