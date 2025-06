Bimbo di 4 anni perde la vita dopo caduta nella piscina di Castrezzato: da lunedì manca il bagnino Matteo Formenti

Lunedì mattina Matteo Formenti, classe 1988, non ha fatto più ritorno a casa né ha risposto ai familiari. Ha lasciato la sua abitazione a Chiari annunciando che si sarebbe recato al lavoro presso la piscina “Tintarella di Luna” di Castrezzato, nel Bresciano, senza però arrivare alla struttura né contattare nessuno da allora . La preoccupazione dei congiunti si è tradotta in una denuncia formale di scomparsa, presentata ai carabinieri locali .





La scomparsa del bagnino si colloca pochi giorni dopo la tragica morte del piccolo Michael Consolandi, caduto venerdì nella vasca durante un momento di distrazione del padre. Il bambino, soccorso da un bagnante e dal personale sanitario, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto domenica 22 giugno in seguito a un coma irreversibile . Da quel momento la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. È stata inoltre disposta l’autopsia della salma di Michael, mentre i carabinieri hanno sequestrato i telefoni cellulari del personale presente al momento dell’incidente per verificare eventuali distrazioni .

Nella mattinata di mercoledì sono stati rinvenuti i resti di un uomo in una zona boschiva di Cologne, ai piedi del Monte Orfano, nell’area compresa fra Chiari, Erbusco e Rovato, non lontano dall’auto del bagnino. Due escursionisti hanno lanciato l’allarme intorno alle 11:30 . Presente anche l’auto di Formenti vicino al luogo del ritrovamento, alimentando il sospetto che il corpo possa essere il suo .

Fonti investigative hanno spiegato che il ritrovamento non presenta segni compatibili con una morte naturale: l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, stando a come era stato disposto il corpo . Attualmente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Chiari, in collaborazione con la stazione di Castrezzato, coordinati dalla Procura di Brescia. Si attende il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità e la conferma delle analisi scientifiche .

Sul fronte giudiziario, la Procura ha già emesso avvisi di indagine per i presenti al momento dell’annegamento del piccolo Michael. I carabinieri stanno valutando il ruolo di ciascun operatore, compreso Formenti, nel contesto della tragedia .

Il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, aveva diffuso un accorato appello social per invitare il bagnino a farsi vivo, assicurandogli vicinanza e supporto: “Caro Matteo… qualsiasi sia il motivo… tutto si risolverà. Ti aspettiamo a braccia aperte” . Analoghi messaggi sono giunti anche dal consigliere comunale Andrea Salvi, che con tatto ha esortato Formenti a non sentirsi “Dio” e a non dare un peso eccessivo alla vicenda .