Brescia, bambina di 7 anni scopre un’arma in casa e parte un colpo: è in condizioni critiche

Un tragico incidente è avvenuto a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Una bambina di sette anni è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da un colpo di pistola.





Le prime indagini hanno rivelato che stava giocando con l’arma, che apparteneva alla sua famiglia; di conseguenza, la pistola è stata accidentalmente scaricata, con il proiettile che ha colpito la bambina. La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale, e le sue condizioni sono state giudicate gravi. L’indagine sull’incidente è ancora in corso, ma alcuni dettagli sono già chiari.

Oltre alla bambina e ai suoi familiari, gli investigatori hanno parlato con i Carabinieri e i paramedici, che hanno spiegato di voler capire come l’arma sia finita nelle mani della bambina.

Il fenomeno stesso è molto preoccupante, poiché non è ancora chiaro come sia stato possibile che la piccola sia riuscita a giocare con un oggetto così pericoloso e ad avere accesso a esso senza alcuna supervisione adulta. A causa della natura del caso, gli investigatori locali sicuramente approfondiranno questi dettagli. Nel frattempo, la comunità è sotto shock per un incidente tanto crudele che coinvolge una minorenne.