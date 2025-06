Brianna Lafferty, una donna che è stata clinicamente morta per otto minuti, racconta la sua straordinaria esperienza di pre-morte e il cambiamento nella sua vita

Brianna Lafferty, 33 anni, ha vissuto un’esperienza di pre-morte che ha radicalmente cambiato la sua percezione della vita e della morte. Dopo aver lottato per anni contro la distonia mioclonica, una malattia neurologica rara caratterizzata da scatti muscolari involontari e affaticamento intenso, il suo corpo ha finalmente ceduto. In un momento di crisi, Brianna è stata dichiarata clinicamente morta per otto minuti, un evento che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella sua esistenza.





Durante il periodo di assenza, Brianna ha descritto di aver vissuto una sorta di distacco dal suo corpo fisico. “Sono stata improvvisamente separata dal mio corpo fisico,” ha dichiarato in un’intervista. In quel momento, ha avvertito una fluttuazione della sua anima sopra il corpo, entrando in uno spazio in cui il tempo sembrava non esistere. Ha sentito una voce che le chiedeva se fosse pronta a proseguire; la sua risposta è stata affermativa.

Brianna ha raccontato che, in questo stato di coscienza, non aveva alcun ricordo della sua vita terrena. “Non vedevo né ricordavo la mia persona umana. Ero completamente immobile, ma mi sentivo più viva e più me stessa che mai,” ha spiegato. Ha descritto la sua esperienza di oscurità non come qualcosa di spaventoso, ma piuttosto come un momento di profonda pace e chiarezza. “Non c’era dolore. Solo pace profonda e chiarezza. Mi ha fatto capire quanto sia davvero temporanea e fragile la nostra esperienza umana,” ha aggiunto.

In questo stato di esistenza, Brianna ha realizzato che la morte è un’illusione. “La nostra anima non muore mai. La nostra coscienza continua. Non finiamo, ci trasformiamo,” ha affermato. Questa consapevolezza ha portato un nuovo senso di fiducia e scopo nella sua vita. Riflessioni sui suoi anni di malattia e sofferenza l’hanno condotta a credere che ogni difficoltà abbia un significato. “Ho la consapevolezza che tutto accade davvero per una ragione,” ha dichiarato. “Non mi arrabbio più come prima. Ora mi lascio andare.”

Durante la sua esperienza di pre-morte, Brianna ha anche incontrato esseri che ha descritto come familiari, ma non necessariamente umani. Ha avvertito un amore incondizionato e un senso di ordine divino. “Tutto accadeva contemporaneamente, ma in qualche modo aveva perfettamente senso,” ha spiegato. Ha percepito di aver assistito all’inizio di tutto, comprendendo che l’universo è composto da numeri.

Al suo risveglio, Brianna ha avuto la sensazione di essere stata via per mesi. Ha trascorso quattro giorni in ospedale per recuperare fisicamente ed emotivamente. Sebbene abbia ammesso che l’idea di rivivere quell’esperienza possa spaventarla, ha affermato che non teme più la morte. “Il recupero è stato brutale, ma l’esperienza mi ha dato un cuore pieno di gratitudine. Non sono più arrabbiata. Ho capito che sono qui per un motivo,” ha detto.

Oggi, Brianna Lafferty utilizza la sua esperienza per aiutare altri che affrontano malattie croniche, crisi spirituali o paure legate alla morte. “Credo che scegliamo le esperienze difficili per la crescita della nostra anima,” ha affermato. “Anche i momenti dolorosi e terrificanti. C’è qualcosa in quelle esperienze che l’anima non può trovare nel regno spirituale. È così che cresciamo.”