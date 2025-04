Cade in un pozzo in Messico, tentano di salvarlo familiari e agenti ma restano intrappolati: sei le vittime

In una cittadina rurale della Sierra Mixteca, nella regione di Oaxaca, si è verificato un drammatico incidente che ha portato alla morte di sei persone. Un uomo di 53 anni, proprietario di un impianto di trattamento delle acque, è caduto in un pozzo mentre cercava di rimuovere una pompa a motore. Nel tentativo di salvarlo, altre cinque persone sono morte.





L’incidente ha avuto luogo quando alcuni familiari e conoscenti del 53enne hanno cercato di soccorrerlo calandosi nel pozzo. Tra coloro che hanno tentato di aiutarlo c’erano il figlio 16enne, tre conoscenti, e due agenti della polizia municipale. Solo il figlio adolescente è riuscito a sopravvivere, grazie all’uso di una corda che gli ha permesso di risalire. Il ragazzo è stato successivamente ricoverato in un ospedale della regione per ricevere le cure necessarie.

Manuel Maza Sánchez, coordinatore della Protezione civile e della gestione dei rischi di Oaxaca, ha spiegato che quattro delle vittime sono decedute per inalazione di anidride carbonica e monossido di carbonio, mentre due sono morte per annegamento. Le operazioni di recupero dei corpi sono state condotte dai Vigili del fuoco, che hanno utilizzato apparecchiature di ventilazione profonda per garantire la sicurezza dei soccorritori.

Secondo un rapporto del procuratore generale dello stato, è stata aperta un’indagine sull’incidente. Le autorità hanno sottolineato che molti proprietari di pozzi nella regione effettuano lavori di manutenzione senza seguire i protocolli di sicurezza adeguati. Maza Sánchez ha dichiarato: “L’errore più grande è utilizzare questo tipo di pompe di benzina, che creano nubi tossiche e mortali all’interno dei pozzi”.

Gli sforzi di soccorso hanno coinvolto la polizia statale, stradale e municipale, insieme ai Vigili del fuoco di Huajuapan de León e all’Agenzia investigativa statale (AEI). Le autorità locali stanno lavorando per garantire che simili tragedie non si ripetano, promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi associati alla manutenzione dei pozzi.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Tezoatlán, portando alla luce la necessità urgente di migliorare le pratiche di sicurezza nella manutenzione degli impianti di trattamento delle acque. Le famiglie delle vittime sono state raggiunte da un’ondata di solidarietà, mentre si cerca di comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

Le autorità continuano a investigare, cercando di determinare le esatte circostanze dell’incidente e valutando possibili misure per prevenire incidenti simili in futuro. La comunità spera che questa tragedia possa servire da monito, spingendo a una maggiore attenzione verso la sicurezza e la prevenzione nei lavori di manutenzione.