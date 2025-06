Caldo africano in arrivo: l’anticiclone “Pluto” porta temperature fino a 40° e città in allerta arancione

Il nostro Paese sta vivendo un periodo di caldo intenso a causa dell’anticiclone africano noto come “Pluto”, che ha portato temperature elevate e condizioni meteorologiche stabili. Questa situazione meteorologica è prevista persistere almeno fino ai primi giorni di luglio, con picchi di calore che potrebbero raggiungere i 40-42 gradi nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori.





L’anticiclone, originario del Nord Africa, ha avvolto l’Italia in una cupola di alta pressione sub-tropicale, caratterizzata da stabilità atmosferica quasi ovunque. Tuttavia, una breve interruzione di questa stabilità si potrebbe verificare al Nord tra mercoledì 25 e venerdì 27 giugno, con la possibilità di temporali locali. Le temperature registreranno anomalie termiche significative, con valori che supereranno i 35 gradi in molte aree. Al Centro-Sud e nelle Isole, i termometri potrebbero segnare fino a 40 gradi, mentre al Nord si prevedono massime di 34-35 gradi, accompagnate da notti tropicali e un’afa opprimente.

Questa situazione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamento climatico che sta rendendo sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi come le ondate di calore e i temporali violenti. L’Italia, similmente al resto d’Europa, sta affrontando un’estate particolarmente calda.

L’anticiclone africano “Pluto” ha iniziato a influenzare l’Italia a partire da lunedì 23 giugno, causando un rapido aumento delle temperature. L’anomalia termica potrebbe raggiungere i +6/8 gradi rispetto alla media stagionale, con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese.

Le zone più colpite dall’ondata di caldo saranno le aree interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori. In particolare, regioni come Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata potrebbero sperimentare temperature tra i 40 e i 42 gradi, con un’afa opprimente anche durante le ore notturne. Nelle pianure del Nord, in regioni come Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, i termometri saliranno fino a 35-38 gradi, con valori simili anche lungo le coste tirreniche di Toscana, Lazio e Campania.

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, l’ondata di caldo provocata dall’anticiclone africano “Pluto” è destinata a durare a lungo. La stabilità atmosferica sarà la norma almeno fino ai primi giorni di luglio. L’unica eccezione prevista sarà tra la notte di mercoledì 25 e la mattina di venerdì 27 giugno, quando il transito di un debole fronte sull’Europa centrale potrebbe sfiorare il Nord Italia, portando locali temporali e un lieve calo delle temperature.

Tuttavia, questa sarà solo una breve parentesi instabile, senza effetti duraturi. Il caldo tornerà rapidamente protagonista, con temperature elevate sia durante il giorno che la notte.

Questa situazione mette in evidenza la crescente frequenza e intensità delle ondate di calore in Italia e in Europa, un fenomeno strettamente legato ai cambiamenti climatici globali. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare gli impatti negativi sulla salute pubblica.