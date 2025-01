Cancello si rompe e lo travolge, Giacomo perde la vita davanti alla sua abitazione

Un tragico incidente ha stravolto la vita della famiglia di Piero Bianchi, un uomo di 79 anni residente nel piccolo comune di Castelferretti, in provincia di Ancona. Era un pomeriggio come tanti quello di mercoledì 8 gennaio, quando Piero ha deciso di dedicarsi ad alcuni lavoretti nella proprietà che da anni custodiva con amore.





Impegnato nella sistemazione del cancello d’ingresso, che faceva fatica ad aprirsi e chiudersi come un tempo, l’uomo stava lottando con gli ingranaggi arrugginiti nel tentativo di dare una svecchiata alla vecchia struttura. Ad un certo punto, mentre armeggiava con attrezzi e chiavi inglese, si è verificato l’imponderabile: il pesante cancello si è staccato all’improvviso dai cardini, crollando rovinosamente sopra il corpo dell’anziano.

I primi a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa Marini, che abitano proprio di fronte, attratti dal forte rumore metallico del cedimento. Accorsi sul posto con il cuore in gola, hanno trovato Piero riversato a terra, ormai privo di sensi. Nonostante il pronto intervento del 118, allertato immediatamente, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: i traumi riportati erano troppo gravi. Anche i tentativi disperati di rianimazione cardiopolmonare da parte dei sanitari non hanno sortito l’effetto sperato. In breve tempo è stata dichiarata la sua morte.

I rilievi e le prime ricostruzioni sembrano non lasciare dubbi: la tragedia è riconducibile ad una fatalità. Piero stava operando da solo per sistemare il vecchio cancello, ignaro del pericolo rappresentato dalla sua precaria stabilità. Un gesto imprudente o una distrazione possono aver innescato l’oscillazione che ne ha decretato la rovinosa caduta. Ora la comunità di Castelferretti è sotto shock per la scomparsa improvvisa di uno dei suoi membri più longevi e stimati.