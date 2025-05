Carmen Consoli dalla parte di Elodie: “Posare nuda è un gesto forte, l’ignoranza è degli altri”

Carmen Consoli ha recentemente firmato la colonna sonora del film di Paolo Licata “L’amore che ho”, in particolare con la canzone “L’amuri ca v’haju”. Nel film, ispirato alla vita e all’arte di Rosa Balistreri, in uscita nelle sale dall’8 maggio, la cantautrice siciliana appare anche in un piccolo ruolo. In occasione di questa esperienza, Consoli si è raccontata in un’intervista a Leggo.it, dove ha espresso la sua stima per alcune colleghe e ha preso posizione in difesa di Elodie.





Consoli ha elogiato artiste come Anna Castiglia, Joan Thiele e Francesca Michielin, definendole “teste pensanti con voci strabilianti”. Parlando di Elodie, ha sottolineato come la cantante rappresenti una rivoluzione ancora in divenire e ha criticato chi la giudica per il modo in cui mostra il proprio corpo: secondo Consoli, la responsabilità non è di Elodie, ma di chi la guarda con ignoranza. Ha ricordato come, negli anni Settanta, anche Janis Joplin posava nuda in segno di ribellione, mentre oggi gesti simili vengono spesso fraintesi e ridotti a mera oggettivazione.

La cantautrice ha poi raccontato di aver vissuto momenti difficili dal punto di vista emotivo, ma di aver scelto di allontanare tutto ciò che le pesava per continuare a dedicarsi alla musica, la sua vera passione. Consoli ha anche ribadito la sua distanza dai social network, dichiarando di non aver mai avuto un profilo Facebook né di aver mai messo un like, preferendo vivere la sua quotidianità lontano dalle dinamiche dei social.