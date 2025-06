Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha iniziato la sua carriera da influencer a soli 18 anni, lanciandosi nel mondo degli ADV social

A pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno, Chanel Totti ha deciso di entrare nel mondo degli influencer, avviando la sua carriera nel settore degli ADV (advertising) sui social media. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha già iniziato a promuovere prodotti sui suoi profili social, approfittando della sua popolarità e del vasto seguito che ha accumulato nel tempo.





In un recente Instagram story, Chanel ha dichiarato: “Ciao a tutte, ragazze. Oggi vi presenterò i miei must have per l’estate”, dando il via a una serie di post promozionali. La giovane non ha perso tempo e ha avviato questa nuova avventura imprenditoriale immediatamente dopo aver raggiunto la maggiore età, mostrando una determinazione a capitalizzare la sua presenza online.

La scelta di Chanel di intraprendere questa carriera da influencer è particolarmente interessante, considerando le sue origini. Proviene da una delle famiglie più celebri e facoltose d’Italia, eppure ha scelto di approfittare della visibilità che ha acquisito per iniziare a lavorare nel mondo delle sponsorizzazioni. Questa decisione è stata accolta con curiosità, soprattutto perché Ilary Blasi, sua madre, ha sempre mantenuto una certa distanza dalle attività promozionali sui social, preferendo concentrarsi sulla sua carriera di presentatrice e attrice.

Nonostante la giovane età, Chanel sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Ha recentemente accennato a un nuovo “capitolo” della sua vita, e ora appare evidente che questo capitolo preveda un impegno attivo nel mondo delle vendite online. La sua ambizione di costruirsi un’immagine da influencer è in linea con le tendenze attuali, dove molti giovani cercano di monetizzare il proprio seguito social attraverso collaborazioni con brand e aziende.

Fino a questo momento, non ci sono stati commenti ufficiali da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti riguardo a questa nuova fase professionale della loro figlia. La scelta di Chanel di intraprendere questa carriera potrebbe sollevare interrogativi sul suo percorso educativo e sulle competenze che intende sviluppare. Infatti, il mondo degli influencer, sebbene remunerativo, richiede anche una certa preparazione e professionalità, elementi che potrebbero essere trascurati a favore di un immediato guadagno economico.

La giovane influencer ha già dimostrato di saper attrarre l’attenzione del pubblico e di saper utilizzare i social media a proprio favore. Con il suo approccio fresco e diretto, è riuscita a conquistare un pubblico affezionato che segue le sue avventure quotidiane. Tuttavia, la vera sfida sarà mantenere e far crescere questo seguito, trasformando la sua immagine pubblica in un marchio riconoscibile e rispettato nel settore.

L’ingresso di Chanel Totti nel mondo degli influencer rappresenta anche una riflessione su come le nuove generazioni percepiscano il lavoro e il successo. In un’epoca in cui le piattaforme social sono diventate strumenti potenti per costruire carriere, molti giovani vedono nelle attività di influencer una via rapida per raggiungere la fama e l’indipendenza economica.

Inoltre, la scelta di Chanel di dedicarsi a questo settore potrebbe influenzare anche altri giovani della sua generazione, incoraggiandoli a esplorare opportunità simili. La sua figura, essendo legata a una famiglia di celebrità, avrà sicuramente un impatto maggiore rispetto a chiunque altro decidesse di intraprendere un percorso simile senza un background noto.