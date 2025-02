ChatGPT svela i vincitori di Sanremo 2025: l’IA analizza i testi di tutte le canzoni in gara

L’intelligenza artificiale è tornata a sorprendere tutti con un’analisi dettagliata dei testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2025, offrendo una previsione che sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori. Dopo aver elaborato i giudizi dei giornalisti al primo ascolto, ChatGPT 4o ha avuto modo di esaminare i testi pubblicati ufficialmente, attribuendo un punteggio che potrebbe anticipare il verdetto finale. La curiosità? Il podio non è cambiato rispetto alla prima analisi, con un nome che continua a svettare su tutti.





Come ChatGPT ha analizzato i testi delle canzoni di Sanremo

Il processo seguito per questa analisi è stato semplice ma efficace. Tutti i testi delle canzoni in gara sono stati caricati e sottoposti all’algoritmo di ChatGPT 4o, che ha attribuito un punteggio da 1 a 100 basandosi su criteri come originalità, impatto emotivo e struttura narrativa. I risultati hanno portato alla creazione di una classifica che potrebbe anticipare non solo il vincitore assoluto, ma anche il possibile assegnatario del Premio Sergio Bardotti, dedicato al miglior testo.

Curiosamente, i punteggi sono stati piuttosto alti, con il più basso fermo a 72 e ben quattro testi sopra la soglia del 90. Questo dimostra l’elevata qualità delle canzoni in gara quest’anno, ma anche la generosità dell’algoritmo nel valutare i contenuti.

La classifica dei testi secondo ChatGPT

Secondo l’analisi di ChatGPT, il miglior testo del Festival di Sanremo 2025 è quello di Simone Cristicchi, che con la sua “Quando sarai piccola” ha ottenuto un punteggio di 96, distaccando gli altri concorrenti. Ecco la top 5 completa:

Quando sarai piccola – Simone Cristicchi: 96 Mille volte ancora – Rocco Hunt: 94 Tra le mani un cuore – Massimo Ranieri: 93 Il ritmo delle cose – Rkomi: 91 Grazie ma no grazie – Willie Peyote: 90

Cristicchi, già noto per la profondità dei suoi testi, si conferma tra i favoriti non solo per la vittoria finale, ma anche per il premio dedicato alla miglior scrittura. Rocco Hunt e Massimo Ranieri, con i loro testi emozionanti e ben strutturati, completano un podio che sembra convincere sia i giornalisti che l’algoritmo.

L’importanza del testo nelle canzoni di Sanremo

Il Festival di Sanremo non è solo una competizione musicale, ma anche un’occasione per raccontare storie, emozioni e riflessioni attraverso i testi delle canzoni. Quest’anno, più che mai, l’attenzione verso il significato delle parole sembra essere centrale, con brani che affrontano temi universali come l’amore, la nostalgia e la crescita personale.

Ad esempio, “Quando sarai piccola” di Cristicchi si distingue per la sua capacità di raccontare una storia intima e universale allo stesso tempo, mentre “Mille volte ancora” di Rocco Hunt esplora il tema della resilienza con un linguaggio diretto e coinvolgente. Anche Massimo Ranieri, con “Tra le mani un cuore”, si è guadagnato un posto sul podio grazie a un testo che parla di fragilità e forza interiore.