Chi è Pasqualino Marajà, il calabrese protagonista di Affari Tuoi di questa sera?

Scopri come Pasquale dalla Calabria, detto ‘Pasqualino Marajà’, ha affrontato la sfida di Affari Tuoi, con una partita ricca di emozioni e scelte difficili.





Questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, su Affari Tuoi, il concorrente protagonista è Pasquale dalla Calabria, conosciuto come ‘Pasqualino Marajà’. Pasquale, insieme al fratello Francesco, ha affrontato la sfida del popolare gioco televisivo condotto da Stefano De Martino. I due fratelli, entrambi single e operai, sono scesi in campo con la speranza di vincere un bel premio. Pasquale ha scelto di giocare con il pacco numero 13, e la Calabria ha portato in studio una specialità locale: la soppressata.

La partita di Pasquale è iniziata con alcuni pacchi rossi che nascondevano cifre consistenti, come 15.000 euro e 75.000 euro. Ma la sorpresa non è mancata, con l’apertura del pacco con zero euro, il che ha fatto scattare le campane in studio. Tuttavia, Pasquale e il fratello non si sono fatti prendere dal panico. L’offerta iniziale del Dottore è stata di 37.000 euro, ma i due hanno rifiutato, mantenendo viva la speranza di vincere una somma maggiore.

La scelta finale di Pasquale Nel proseguire della partita, Pasquale ha continuato a sfidare la fortuna. Dopo aver aperto il pacco 8 della Toscana, che conteneva 50.000 euro, l’offerta del Dottore è salita fino a 30.000 euro, ma i fratelli hanno deciso di non accettare. Il gioco è andato avanti con tiri sempre più emozionanti. Il pacco numero 19 della Lombardia ha nascosto 200.000 euro, portando la partita vicina a un esito che sembrava essere favorevole.

Con solo 4 pacchi rimasti e una nuova offerta di 20.000 euro, i fratelli si sono trovati di fronte a una decisione difficile. Dopo ulteriori tiri, hanno scelto la Puglia, ma purtroppo la regione fortunata è stata l’Emilia Romagna. Alla fine, Pasquale ha dovuto accontentarsi di 50.000 euro, un risultato positivo ma che non ha soddisfatto completamente le sue aspettative.

La sua partecipazione a Affari Tuoi ha comunque dimostrato il coraggio e la determinazione dei due fratelli, che nonostante le difficoltà hanno cercato di affrontare il gioco con la giusta dose di strategia e ottimismo.