Chi era Davide Gorla, il 65enne accoltellato a morte nel suo negozio a Busto Arsizio

Davide Gorla, 65enne, è stato ucciso a coltellate nel suo negozio a Busto Arsizio il 25 giugno. L’aggressore è in fuga. Non è chiaro se si tratti di un tentativo di rapina o se la vittima conoscesse l’omicida. La polizia indaga. Gorla gestiva il negozio “Linea Continua” in via Milano, dopo aver lavorato come dipendente in una gioielleria e in un negozio di abbigliamento. Vendeva penne stilografiche di valore, lampade e articoli regalo.





I commercianti delle attività vicine a quelle di Gorla, che avrebbero sentito le sue urla, hanno chiamato il 112. I sanitari, giunti con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini, affidate alla polizia di Stato coordinata dalla pm Flavia Salvatore, hanno già raccolto testimonianze di chi avrebbe visto l’aggressore fuggire per le vie del centro di Busto Arsizio con il coltello in mano. I filmati delle telecamere saranno analizzati per identificarlo.

Non è chiaro il motivo dell’aggressione. La dinamica non farebbe pensare a una rapina degenerata, ma piuttosto a una conoscenza tra i due. Gli investigatori si stanno concentrando anche sulla cerchia di conoscenti di Gorla.