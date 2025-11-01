Chi era il poliziotto Aniello Scarpati, deceduto a 47 anni nel Napoletano





Un grave lutto ha colpito Torre del Greco, in provincia di Napoli, a seguito della morte di Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, avvenuta a causa di un incidente stradale. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando la comunità in uno stato di shock e dolore. Scarpati, 47 anni, era originario di Ercolano, un comune vicino a Torre del Greco, dove si è verificato l’incidente.





L’incidente mortale è avvenuto mentre Aniello Scarpati era in servizio, seduto sul lato passeggero di una volante della polizia. Durante il transito su viale Europa, un SUV ha sbandato e ha colpito violentemente l’auto di servizio. L’impatto è stato devastante: la volante è stata sbalzata nel fossato oltre il guardrail, che è stato sfondato a causa della forza dell’urto. Le ferite riportate da Scarpati erano così gravi che non c’è stato nulla da fare per salvarlo; è deceduto praticamente sul colpo. Il collega alla guida, anch’egli poliziotto, ha subito ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è attualmente sotto trattamento per le lesioni interne.

Le autorità stanno ora cercando il conducente del SUV, che è fuggito subito dopo l’incidente. Questo individuo è attualmente irreperibile e rischia di affrontare seri capi d’accusa, tra cui omissione di soccorso. Al momento dell’incidente, nel veicolo erano presenti altre persone, comprese due minorenni, tutte fermate dagli agenti della polizia che sono accorsi sul luogo dell’incidente, assieme al Questore Maurizio Agricola, uno dei primi a giungere sul posto.

L’incidente ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale e delle forze dell’ordine, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di un collega stimato e rispettato. Aniello Scarpati era un servitore dello Stato dedicato, sposato e padre di tre figli, di cui due ancora minorenni. La sua morte rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità di Torre del Greco e per il corpo della Polizia di Stato.

Le indagini per rintracciare il guidatore del SUV sono in corso e le autorità stanno esaminando le circostanze dell’incidente. La polizia sta recuperando eventuali immagini di sorveglianza della zona e interrogando testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La fuga del conducente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e alla responsabilità degli automobilisti, in particolare in situazioni che coinvolgono le forze dell’ordine.

Il tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo al comportamento degli automobilisti in prossimità dei veicoli di emergenza. La comunità di Torre del Greco si unisce nel dolore e nella richiesta di giustizia per Aniello Scarpati, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.



