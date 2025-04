Chi era Mohamed Elsayed, il 21enne ucciso a coltellate sotto i portici delle case popolari di Abbiategrasso

Il giovane accoltellato a morte la notte scorsa, sabato 19 aprile, sotto i portici di un complesso di case popolari a Abbiategrasso, è stato identificato come Mohamed Elsayed Elsharkawy, un cittadino egiziano di 21 anni. Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, Elsharkawy era regolarmente residente in Italia e non aveva precedenti penali. La sua identificazione è stata possibile grazie all’analisi delle impronte digitali, poiché risultava avere diversi alias nel paese.





Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di indagine. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il 21enne sarebbe stato coinvolto in una rissa avvenuta in via Fusè, una stradina che costeggia il complesso abitativo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’accaduto, hanno trovato Elsharkawy in condizioni critiche, con diverse ferite da arma bianca al torace e al braccio sinistro. A causa della gravità delle ferite, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Legnano, dove, purtroppo, è andato in arresto cardiaco all’arrivo. Nonostante gli sforzi dei medici per rianimarlo e l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, il giovane non è sopravvissuto.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. Tuttavia, sembra che nella zona dell’incidente non ci siano telecamere di sorveglianza, il che complica ulteriormente le indagini. Gli inquirenti stanno attivamente cercando testimoni che possano fornire informazioni utili sull’accaduto.

Un elemento interessante emerso dalle indagini è la testimonianza di un uomo di 56 anni, che si sarebbe presentato ai soccorritori poco dopo l’aggressione. L’uomo ha riferito di essere stato picchiato da un gruppo di persone che cercavano di rapinargli l’auto nelle vicinanze di via Fusè, intorno alle 2:00 del mattino. Gli investigatori stanno valutando se ci sia un collegamento tra questo episodio e l’accoltellamento di Elsharkawy.

La morte di Mohamed Elsayed Elsharkawy ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Molti residenti si sono detti scossi dall’accaduto, evidenziando un crescente senso di insicurezza nella zona. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli e le misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Abbiategrasso si unisce nel cordoglio per la perdita di un giovane che, secondo le informazioni disponibili, sembrava avere un futuro promettente. La sua morte prematura ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile e sulla necessità di interventi più efficaci per prevenire simili tragedie.

Le indagini proseguono e le forze dell’ordine sono determinate a fare chiarezza su quanto accaduto. La speranza è che, attraverso il lavoro degli investigatori, si possano raccogliere prove sufficienti per identificare i responsabili dell’aggressione e portare giustizia per Mohamed Elsayed Elsharkawy e la sua famiglia.