Chi era Stefano Gaglio, il giovane uomo di 39 anni ucciso a colpi di pistola a Palermo





Erano circa le 9 di sabato 15 settembre quando l’uomo, dopo aver accompagnato le figlie a scuola, stava parcheggiando il suo scooter per entrare dal retro della farmacia. In quel momento è stato raggiunto da quattro colpi di pistola esplosi alle sue spalle. Soccorso immediatamente dal personale del 118, Gaglio è deceduto sul marciapiede davanti all’ingresso del magazzino.





Originario del rione Noce ma residente a Borgo Nuovo con la moglie e le due bambine, l’uomo era molto conosciuto e stimato nel quartiere. Colleghi e commercianti lo descrivono come una persona mite, dedita alla famiglia e al lavoro. “Parlava sempre della famiglia, era un lavoratore e una persona perbene”, ha ricordato una commerciante. Un altro residente lo ha definito “un ragazzo d’oro, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Non si può morire così”.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato. La zona è stata transennata e la Scientifica ha eseguito i rilievi, mentre numerosi familiari, amici e conoscenti si sono radunati in lacrime davanti alla farmacia.

Le indagini sono coordinate dalla Squadra Mobile guidata da Antonio Sfameni insieme al sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’assassino si sarebbe appostato davanti all’ingresso posteriore della farmacia, attendendo l’arrivo della vittima. Dopo aver sparato, sarebbe fuggito rapidamente. Al momento non si esclude alcuna pista, ma l’ipotesi di una rapina sembra sempre meno probabile.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il killer. Le ricerche sono in corso in tutta la città, con l’ausilio anche di un elicottero.

La morte improvvisa di Stefano Gaglio ha lasciato sgomenti i quartieri Noce e Zisa, ma anche l’intera città di Palermo, ancora una volta segnata da un episodio di violenza di strada. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, sconvolta per la perdita di un uomo descritto da tutti come un padre esemplare e un lavoratore instancabile.



