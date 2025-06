Chi erano Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco, i giovani deceduti nell’incidente a Frosinone

Nelle prime ore di sabato 21 giugno, attorno alle 2:30, si è verificato un grave incidente lungo la strada regionale Casilina, al confine tra Frosinone e Torrice. Lo schianto, avvenuto tra un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon, è costato la vita a quattro uomini: due giovani – Danilo Cantagallo, 31 anni, e Gianni Fiacco, 25 anni – e due uomini più anziani, identificati poi come Franco Ricci (71 anni) e Maurizio Arduini (65 anni), entrambi residenti a Frosinone .





Secondo le prime ricostruzioni, l’Alfa, su cui viaggiavano i due ragazzi, ha impattato contro la Mercedes station wagon in un frontale che ha rivelato le conseguenze più tragiche: nessuno dei passeggeri è sopravvissuto, nonostante l’immediato intervento di vigili del fuoco e ambulanze del 118 .

Chi era Danilo Cantagallo: originario di Frosinone, aveva 31 anni. Diplomato presso l’istituto “Leonardo da Vinci”, svolgeva la sua attività lavorativa nell’azienda di imballaggi Tagliaboschi. Grande appassionato di calcio, era il capitano della squadra di calcio a 5 “Eagles Frosinone”, noto con il soprannome di Gaucho. Tra i numerosi messaggi di cordoglio comparsi sui social, spicca un post su Facebook: “Ciao n. 3 corri forte sulla tua fascia e non ti fermare mai più. Non ti scorderò mai GAUCHO” .

Chi era Gianni Fiacco: 25enne originario di Pofi, residente a Torrice e impiegato nel settore edile. Anche lui lavorava presso Tagliaboschi, dove aveva stretto amicizia con Cantagallo. Il suo soprannome era Brinx e coltivava la passione per il rally. Il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, ha espresso il proprio cordoglio così: “Una tragedia che lascia senza parole. Torrice perde un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri. A nome di tutta l’amministrazione e della comunità, esprimo profondo cordoglio alla famiglia Fiacco, ai suoi amici e a tutti i familiari delle vittime.”

A Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, annullando eventi e manifestazioni per permettere alla comunità di partecipare al dolore. La bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta e le autorità si sono impegnate a seguire l’evoluzione delle indagini coordinate dalla polizia stradale per stabilire con esattezza la dinamica del tragico impatto .

Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ipotizzando un possibile eccesso di velocità nell’Alfa Romeo o un’errata percezione della presenza dell’altra vettura in un tratto potenzialmente pericoloso, soprattutto in prossimità di un incrocio. I rilievi tecnici sono ancora in corso .

La perdita di Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco ha profondamente colpito le comunità di Frosinone, Pofi e Torrice, dove entrambe le famiglie e le amministrazioni locali hanno manifestato affetto e vicinanza alle famiglie colpite. Un vuoto difficile da colmare, frutto di una tragedia che ha negato due vite giovani stroncandone il potenziale e i sogni.