Chi erano i due imprenditori trentini morti nello scontro in aliante: Davide Leonardi e Alessandro Rizzoli

Un grave incidente aereo si è verificato ieri a Cima Bocche, in Trentino-Alto Adige, a un’altitudine di circa 2500 metri. Le vittime sono due imprenditori, Davide Leonardi, 56 anni, originario di Ala, e Alessandro Rizzoli, 55 anni, residente a Pergine Valsugana. Entrambi condividevano una forte passione per il volo, che purtroppo si è trasformata in tragedia.





L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nel territorio del Comune di Moena, situato tra la Val di Fassa e la Valle del Primiero. I due uomini stavano sorvolando la zona quando il loro aliante è precipitato, schiantandosi contro alcune rocce. Alcuni escursionisti presenti nell’area hanno notato il velivolo e allertato immediatamente il numero di emergenza 112. Tuttavia, l’intervento tempestivo del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino non è stato sufficiente a salvare le vite dei due uomini.

Entrambi i deceduti erano imprenditori affermati. Davide Leonardi era a capo della ditta familiare “Costruzioni Leonardi”, con sede ad Ala, mentre Alessandro Rizzoli era il fondatore e proprietario dell’azienda “Artecalore”, situata a Pergine Valsugana. La loro passione comune per il volo li portava spesso a compiere escursioni aeree, durante le quali scattavano fotografie spettacolari dei paesaggi montani, immagini che condividevano sui loro profili social.

Il sindaco di Pergine Valsugana, Marco Morelli, ha espresso il proprio dolore per la perdita di uno dei suoi concittadini, dichiarando: “Rizzoli era un mio coetaneo, lo vedevo qualche volta andare a pranzo con alcuni dei suoi dipendenti. È un dramma quanto accaduto, a nome della comunità esprimo vicinanza e cordoglio ai parenti”.

Anche il primo cittadino di Ala, Stefano Gatti, ha voluto manifestare il suo rammarico per la scomparsa di Davide Leonardi: “Questa tragedia ci lascia sgomenti. Ai familiari vanno le mie più sentite condoglianze, la comunità si stringe attorno a loro in questo momento di grande dolore”.

Nel frattempo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche dell’incidente. Per questo motivo, un ispettore è stato inviato sul luogo dello schianto per raccogliere elementi utili alle indagini. Inoltre, i resti dell’aliante sono stati sequestrati dalle autorità competenti per ulteriori analisi.