Chi erano Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti a Valdagno: “Erano in auto per aiutare i soccorsi”

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 aprile, sono stati recuperati i corpi di Leone Francesco Nardon, 65 anni, e di suo figlio Francesco, 34 anni. I due erano dispersi dalla sera precedente, quando una voragine causata dal maltempo ha inghiottito la loro auto sul Ponte dei Noni a Valdagno. L’auto è stata trascinata via dal fiume in piena.





I corpi sono stati rinvenuti nei pressi del canale di laminazione vicino a Trissino. I Vigili del Fuoco hanno recuperato anche la loro vettura, una Fiat Ulisse, individuata nella zona di Cornedo, a circa sei chilometri a monte del bacino.

Il 65enne, Leone Francesco Nardon, faceva parte dell’Associazione nazionale carabinieri ed era il titolare della Sitec Srl, un’azienda di automazione e robotica industriale a Valdagno, specializzata in macchine per vari settori, tra cui quello siderurgico e del legno. Anche il figlio Francesco lavorava nella stessa ditta, come riportato dal Corriere del Veneto.

Pare che padre e figlio fossero diretti a Valdagno per assistere i soccorritori della Protezione Civile, in seguito alle notizie di allagamenti che avevano colpito cantine e piani bassi durante la notte. Il ponte crollato è stato posto sotto sequestro dalla procura di Vicenza.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona, a causa dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha causato le due vittime. “È una tragedia impensabile – ha detto il governatore ai giornalisti – dove la terra è crollata sotto i piedi a queste due persone, che andavano a dare una mano e non erano dei curiosi. Questa ondata di piovosità passerà alla storia per la perdita di due vite umane.”

Anche il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso il suo cordoglio: “Seguo con grande attenzione l’evolversi della situazione legata al maltempo. Esprimo profondo cordoglio per le vittime e la mia più sentita vicinanza ai loro familiari. Il mio pensiero va a tutte le comunità duramente colpite. Grazie a chi, in queste ore difficili, è instancabilmente al lavoro per garantire soccorsi e assistenza alla popolazione.”

Il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, ha commentato con dolore il ritrovamento: “Apprendo con sgomento e dolore del ritrovamento del corpo di Leone Francesco Nardon, deceduto mentre, insieme al figlio, stava cercando di raggiungere le aree del vicentino colpite dal maltempo per prestare soccorso alle persone in difficoltà.” Ha aggiunto: “Un gesto eroico pagato con il prezzo più alto, per il quale non possiamo che rendere loro omaggio, con rispetto e profonda gratitudine. La mia vicinanza va alla famiglia e a tutta la comunità di Valdagno per questa drammatica perdita.”