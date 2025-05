Ciò che questa oncologa nota per prima in molti pazienti oncologici potrebbe sorprendervi

Lo stress fa parte della vita quotidiana: che si tratti di una riunione difficile al lavoro, di un periodo intenso di esami o dell’assistenza a una persona cara in un momento delicato, la tensione emotiva è spesso inevitabile. Nella maggior parte dei casi, questi momenti vanno e vengono. Tuttavia, quando lo stress diventa prolungato e intenso, potrebbe avere effetti che vanno ben oltre il disagio mentale, influenzando in modo serio la nostra salute fisica.





La dottoressa Leigh Erin Connealy, che da oltre trent’anni cura pazienti oncologici presso il Center for New Medicine in California, ha osservato ripetutamente un dato sconcertante: prima della diagnosi, molti dei suoi pazienti avevano attraversato periodi di stress estremo. A suo avviso, questo stress prolungato potrebbe avere un ruolo molto più rilevante nello sviluppo del cancro di quanto comunemente si pensi.

Il suo approccio alla cura, di tipo olistico, non si limita a combattere la malattia, ma si concentra sulla persona nella sua interezza. Le sue osservazioni mettono in luce una connessione profonda tra mente e corpo. Sebbene siamo soliti considerare lo stress come un fenomeno puramente emotivo, esso genera in realtà cambiamenti biologici concreti all’interno dell’organismo. Ormoni come il cortisolo e l’adrenalina aumentano sensibilmente, contribuendo all’indebolimento del sistema immunitario, favorendo l’infiammazione e potenzialmente creando un ambiente interno favorevole alla proliferazione delle cellule tumorali.

Anche se non tutti gli scienziati concordano sull’esistenza di un legame diretto e definitivo tra stress e insorgenza del cancro, molti riconoscono che lo stress cronico può danneggiare la salute in generale. Per questo motivo, la gestione dello stress rappresenta un elemento centrale nei piani terapeutici della dottoressa Connealy. Abitudini quotidiane apparentemente semplici, come trascorrere del tempo all’aria aperta, dormire a sufficienza, seguire una dieta equilibrata e praticare attività fisica, possono davvero fare la differenza.

In fondo, il benessere non consiste solo nel combattere la malattia, ma nel costruire uno stile di vita che renda più difficile la sua comparsa.